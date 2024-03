Eisenbahnverkehr in russischer Region nach „Explosion“ eingestellt

In der südwestrussischen Region Samara ist der Eisenbahnverkehr Medienberichten zufolge nach einer „Explosion“ am Montag eingestellt worden.

Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Rettungsdienste berichteten, ereignete sich die Detonation auf einer Eisenbahnbrücke. Nach Angaben der regionalen Eisenbahngesellschaft gab es keine Verletzten. Demnach wurde der Vorfall durch „das Eingreifen nicht autorisierter Personen“ verursacht.

Ein „Sprengsatz“ habe einen Pfeiler der Eisenbahnbrücke über den Fluss Tschapajewka auf einem Streckenabschnitt zwischen den Orten Swesda und Tschapajewsk beschädigt, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass aus Rettungsdienstkreisen. „Der Eisenbahnverkehr auf diesem Abschnitt ist derzeit eingestellt“, erklärte die örtliche Bahngesellschaft weiter. Die Orte befindet sich etwa 500 Kilometer nördlich vom Kaspischen Meer.

Die Behörden gaben zunächst keine Hinweise auf die Ursache des Vorfalls. Seit Moskau im Februar 2022 seine Offensive gegen die Ukraine begonnen hat, wurden zahlreiche Sabotageakte an Eisenbahnstrecken in Russland gemeldet. Moskau hat Kiew wiederholt beschuldigt, dafür verantwortlich zu sein.

Angriff ukrainischer Drohnen

Mit ähnlichen Worten wurde am 21. Januar ein nächtlicher Brand in einem Erdgas-Terminal im russischen Ostseehafen Ust-Luga gemeldet. Ust-Luga beherbergt das größte Terminal in Europa, das Ölprodukte von der Schiene in Tankschiffen umschlägt. Zudem betreibt Novatek eine Raffinerie in Ust-Luga, die verschiedene Ölprodukte wie Flugkraftstoff, leichten und schweren Naphtha, Heizöl und Diesel herstellt.

Es habe keine Opfer gegeben, zudem bestehe keine Gefahr für die Gesundheit, hieß es. Nach Angaben des Gouverneurs wurde für das Gebiet um den Hafen Alarm ausgelöst. Die Nachrichtenagentur Ria-Nowosti meldete damals, dass ein Tank „mit 100 Kubikmetern“ in Flammen stehe.