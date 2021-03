Keine ausländischen Zuschauer bei Olympischen Spielen in Tokio

Trotz Verschiebung sind die Olympischen Spiele 2021 in Tokio alles andere als sicher. Foto: -/kyodo/dpa/dpa

Bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen in Tokio werden – Medienberichten zufolge – ausländische Zuschauer und womöglich sogar die Familien ausländischer Athleten von einem Besuch ausgeschlossen. Um das Risiko von Corona-Ausbrüchen zu verringern, habe die japanische Regierung den Ausschluss von Fans aus dem Ausland beschlossen, berichteten japanische Medien am Dienstag.

Die Entscheidung wird demnach voraussichtlich bei einem Treffen von japanischen Vertretern mit den Chefs des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und des Paralympischen Komitees verkündet werden, das wahrscheinlich kommende Woche stattfindet. Zur Teilnahme der Familien ausländischer Sportler sagte Chef-Organisatorin Seiko Hashimoto in einem Interview mit der Zeitung „Mainichi Shimbun“, dies werde „schwierig“ werden.

„Das ist eine Chance, die sie vielleicht nur ein Mal in ihrem Leben bekommen“, sagte Hashimoto über die Sportler-Familien. Daher wünsche sie sich „auf emotionaler Ebene“, dass die Angehörigen bei den Spielen in Tokio dabei sein könnten. „Aber wir müssen an Japans Gesundheitssystem denken, daher muss ich schweren Herzens sagen, dass es schwierig ist“.

Umfrage: 75 Prozent der Japaner lehnen Einreise ausländischer Fans ab

Die Zeitung „Yomiuri Shimbun“ hatte diese Woche eine Umfrage veröffentlicht, wonach mehr als 75 Prozent der Japaner die Einreise ausländischer Fans anlässlich der Olympischen Spiele ablehnen.

Bislang wurden Berichten zufolge rund 900.000 Tickets außerhalb Japans verkauft. Nach Informationen der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo begründete die japanische Regierung ihre Entscheidung gegen Zuschauer aus dem Ausland auch mit dem Auftreten neuer, ansteckenderer Coronavirus-Varianten.

Die Zeitung „Asahi Shimbun“ berichtete, das IOC habe Japan gebeten, Ausnahmen für ausländische Gäste mit Verbindungen zu Sponsoren zu machen. Die Regierung prüfe diese Bitte nun.

Das IOC tagt ab Mittwoch in Lausanne. Dabei soll der deutsche IOC-Chef Thomas Bach im Amt bestätigt werden. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!