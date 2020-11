Berliner Abgeordneter Luthe: „Organisierte Kriminalität nicht im Lamborghini auf der Sonnenallee“

Im Bereich der Organisierten Kriminalität ist die Zahl der Ermittlungsverfahren in Berlin seit 2011 deutlich zurückgegangen. Allerdings, so warnen Kriminalbeamte und MdA Marcel Luthe, liege das nicht an weniger Straftaten durch Banden, sondern fehlenden Kapazitäten.

Fallzahlen und Ermittlungsverfahren gingen zurück

Einer noch nicht veröffentlichten Beantwortung einer Anfrage des parteilosen Berliner MdA Marcel Luthe durch die Senatsinnenverwaltung zufolge ist die Zahl der strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, die in der Stadt im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität (OK) geführt wurden, seit 2011 zurückgegangen. Dies berichtet die „Berliner Zeitung“. Über einen tatsächlichen Bedeutungsverlust oder Rückgang der Straftaten in diesem Bereich sage dies jedoch nicht viel aus.

Im vergangenen Jahr hätten Landes- und Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Zoll in insgesamt 56 Fällen wegen des Verdachts organisierter Kriminalität gegen mutmaßliche Angehörige von Banden geführt. Im Jahr 2011 seien es noch 68 Fälle dieser Art gewesen. Auch die Zahl der Ermittlungsverfahren im OK-Bereich, die von der Berliner Polizei geführt wurden, sei im gleichen Zeitraum von 60 auf 44 zurückgegangen.

Allerdings erklärt Daniel Kretzschmar vom Bund deutscher Kriminalbeamter gegenüber dem Blatt, dass die Zahl der tatsächlich geführten Verfahren nur die Prioritäten und Kapazitäten der Behördenmitarbeiter abbilde. Es gebe ein „riesiges Dunkelfeld“ in Bereichen wie der Wirtschafts- oder Internetkriminalität.

Akteure wie die italienische Mafia würden noch nicht einmal aufgelistet, obwohl es Anhaltspunkte dafür gäbe, dass diese auch in der Bundeshauptstadt Geldwäsche betreibe.

Mehr Versuche der Einflussnahme auf Politik und Verwaltung

Die meisten Verfahren beträfen Bereiche wie Handel und Schmuggel von Betäubungsmitteln, wo die Zahl der Ermittlungsverfahren von 16 auf 18 gestiegen sei, Eigentumsdelikte (17 Verfahren mit mutmaßlichem Bezug zur OK) und Menschenschmuggel – hier werde in fünf statt drei Fällen wegen des Verdachts auf bandenmäßige Begehung ermittelt.

Zu den definitionsmäßigen Kennzeichen der Organisierten Kriminalität gehören Arbeitsteilung, planmäßige Begehung und gewerbliche Strukturen bei der Begehung bestimmter Straftaten. Neben Einschüchterung und Gewalt gehören auch Versucher der „Einflussnahme auf Politik, Medien, Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft“ zu den definitionsmäßigen Merkmalen der OK.

Was dieses Kriterium anbelangt, ermittelten Sicherheitsbehörden in den beiden vergangenen Jahren in elf Fällen, ein Plus von sechs gegenüber 2017.

Berlin im Visier von Banden unterschiedlichster Herkunft

Je nach Aktionsfeld sind es organisierte Zusammenhänge unterschiedlicher ethnischer Herkunft, die jeweils eine führende Rolle einnehmen. So sind im Bereich der organisierten Drogenkriminalität vor allem Banden aus Bosnien und Herzegowina, Deutschland, dem Libanon, der Türkei oder der Russischen Föderation, insbesondere der Teilrepublik Tschetschenien, vertreten. Inwieweit politische Bezüge, etwa zu Terrororganisationen wie PKK oder Hisbollah eine Rolle spielen, geht aus den bislang verfügbaren Informationen nicht hervor.

Im Bereich organisierter Einbrüche oder Autoschiebereien sind hauptsächlich Banden aus osteuropäischen Staaten oder jenen des Balkans in Erscheinung getreten – die Bandbreite reicht von polnischen über russische, kosovarische und weißrussische bis hin zu armenischen. Von 432 Tatverdächtigen im Zuge der Ermittlungsverfahren haben demnach 264 keine deutsche Staatsangehörigkeit.

Luthe: „Organisierte Kriminalität nicht im Lamborghini auf der Sonnenallee“

Gegenüber der Epoch Times erklärt MdA Luthe, Delikte wie Menschen- oder Drogenhandel seien nur der sichtbare Teil des organisierten Kriminalitätsgeschehens. Die eigentlichen Kernbereiche erstreckten sich hingegen auf Korruption, etwa im Zusammenhang mit staatlichen Aufträgen, oder auf Immobiliengeschäfte. Luthe dazu:

Die echte Organisierte Kriminalität fährt nicht im Lamborghini über die Sonnenallee, sondern sitzt hinter einem Schreibtisch.“

Während die Öffentlichkeit mit täglichen Geschichten zu sogenannten Clans unterhalten werde, so der Politiker weiter, könne „die primär polnische, rumänische, vietnamesische, nigerianische und nach wie vor führend – italienische – Organisierte Kriminalität in aller Ruhe ihren Geschäften nachgehen und zunehmend auch in Wirtschaft, Politik und Verwaltung einsickern“. Dieses „Gift“ müsse man „benennen und entschlossen bekämpfen“.

Dazu sei es jedoch erforderlich, die Exekutive ausreichend zu stärken und mit den erforderlichen Instrumentarien auszustatten. Man müsse, so Luthe, „endlich Waffengleichheit herstellen und Polizei und Staatsanwaltschaft personell so stärken, dass diese unabhängig gegen die Täter und deren Hintermänner ermitteln können.“