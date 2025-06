Besuch in Moskau: Malis Militärherrscher will Beziehungen zu Russland stärken

Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Malis Militärherrscher Assimi Goita angekündigt, die Verbindungen zu Moskau stärken zu wollen. Er wolle die Kooperation in den Bereichen „Verteidigung, Verkehr und Wirtschaft“ ausweiten, sagte General Assimi Goita am Montag in Moskau.

Bei dem Treffen wurden unter anderem Dokumente zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern und zur Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Atomenergie unterzeichnet, wie der Kreml mitteilte.

Putin sagte, es sei ihm eine „große Freude“, Goita in Moskau zu empfangen. Es gebe „gute Aussichten“ für die Entwicklung von Beziehungen in den Bereichen „natürliche Ressourcen, Energie und Logistik“, fügte er hinzu.

Militärjunta seit 2021 an der Macht

Im westafrikanischen Mali ist nach zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 eine Militärjunta unter Führung von General Goita an der Macht, die mit der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich gebrochen und sich militärisch und politisch Russland zugewandt hat.

Russland unterstützt das Vorgehen von Militärregierungen in der Region gegen dschihadistische Gruppen mit Kämpfern seiner ehemals als Gruppe Wagner bekannten Söldnertruppe.

Vor kurzem kündigte die Söldnergruppe an, Mali zu verlassen. Ihre Einheiten sollen jedoch in die russische Nachfolgeorganisation integriert werden, das dem Moskauer Verteidigungsministerium unterstellte Afrikakorps. (afp/red)