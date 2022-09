Vom 15. bis 18. September findet in Wien die Better Way Konferenz statt, in der es auch um die COVID-Impfstoffe und Impfschäden geht. (Symbolbild) Foto: iStock

Renommierte Ärzte und hochkarätige Wissenschaftler geben sich ab dem 15. September in Wien bei der „Better Way Konferenz“ die Klinke in die Hand. Die Besucher und Zuschauer erwartet ein breites Spektrum an Informationen rund um COVID-Impfungen, Gesundheit und Big Pharma – darunter eine weitere Pathologie-Konferenz.

Ein Großaufgebot von Medizinern, Wissenschaftlern, Rechtsanwälten und andere aus der ganzen Welt versammelt sich ab dem 15. September in und um Wien. Bis zum 18. September findet dort die „Better Way Konferenz“ statt, laut Veranstalter die „erste lösungsbasierte Netzwerkveranstaltung ihrer Art“. Epoch Times wird an dieser Stelle ab Donnerstag einen Livestream übertragen.

Organisiert wird die hochkarätig besetzte Veranstaltung von der Grazer Medizinerin Maria Hubmer-Mogg, Vorstandsmitglied bei der österreichischen Initiative „Wir zeigen unser Gesicht“ und Mitglied des „World Council for Health“. Mit Spannung werden neue Erkenntnisse der Pathologie-Konferenz am Freitag (16. September) erwartet, die der renommierte Pathologe Professor Dr. Arne Burkhardt in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr vorstellt.

Aus dem Programm

15. September

09:00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung mit Dr. Uwe Alschner und Maria Hubmer-Mogg

09:00 Uhr bis 18:00 Uhr: verschiedene Redebeiträge

Höhepunkt:

15:00 Uhr bis 16:30 Uhr: Fragen und Antworten mit Dr. Robert Malone (online)

Redner (in alphabetischer Reihenfolge):

Chantelle & Leighton Baker, Paul Brandenburg, Robert Cibis, Gernot Danowski, Will Dove, Jimmy Gerum, Marie Christin Giuliani, Taylor Hudak, Jeffrey Jaxen, Glen Jung, Stefan Magnet, Stef Manzini, Karina Michelin, Shabnam Palesa Mohamed, Thomas Oysmüller, Dirk Pohlmann, Katrin Seibold, Monica Smit, Piotr Szlachtowicz, Richard Werner; online: Roger Bittel, Yohan Tengra

16. September

09:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Workshop „Zukunft der Medizin heute“

mit Stephan Becker, Jan Wellmann und Rob Verkerk

Höhepunkte:

11:30 Uhr bis 12:30 Uhr: Fragen und Antworten mit Prof. Sucharit Bhakdi

14:00 Uhr bis 14:45 Uhr: Fragen und Antworten mit Dr. James Thorp

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr: Pathologie-Konferenz

mit Prof. Arne Burkhardt, Prof. Andreas Sönnichsen, Prof. Ulrike Kämmerer, Dr. Ryan Cole (beide online) sowie den Anwälten Elmar Becker und Beate Bahner (online)

Redner (in alphabetischer Reihenfolge):

Dan Astin-Gregory, Chantelle & Leighton Baker, Sonja Elijah, Marie Christin Giuliani, Reinhard Jesionek, Ayanda Mdudli, Maajid Nawaz, Neil Oliver, Henning Rosenbusch, Katrin Seibold, Riley Vuyovich

17. September

09:00 Uhr bis 18:00 Uhr: Better Way Konferenztag mit Diskussionsforen zu unterschiedlichen Themen

09:15 Uhr bis 10:30 Uhr: Pathologie im Zusammenhang mit COVID-19-Impfung

mit Arne Burkhardt, Andreas Sönnichsen, Karina Reiss, Sucharit Bahkdi, Ryan Cole

10:45 Uhr bis 12:00 Uhr: Anwendung des Rechts im Dienste der Menschenrechte

mit Paul Brandenburg, Dolores Cahill, Darren Deojee, Ulrike Guérot, Philipp Kruse, Sabelo Sibanda (online)

13:30 Uhr bis 14:45 Uhr: Neu auftretende COVID-19-Impfschäden und deren Behandlung

mit Pierre Kory, Jose Auguste Nasser, Jessica Rose, Richard Urso, Paul Alexander (online)

14:45 Uhr bis 16:15 Uhr: Unterstützung der mentalen Gesundheit in einer chaotischen Welt

mit Maajid Nawaz, David Charalambous, Christian Buckland, Matt Hudson, Gerbarden Dolmetsch, Michael Alexander

16:00 Uhr: Online-Spezial mit Robert Malone, Peter McCullough, Mary Holland

16:30 Uhr bis 17:45 Uhr: Die Rolle von Big Pharma in der zukünftigen Weltgesundheit

mit Josh Guetzkow, Geert vanden Bossche, Rob Verkerk, Robyn Cosford

17:45 Uhr: Schlusswort von Maria Hubmer-Mogg und Christof Plothe

19:00 Uhr bis 23:00 Uhr: Manifest für „Better Way“ durch Kunst und Kultur

18. September

ab 13 Uhr: Kundgebung in Wien, Heldenplatz

mit internationalen Experten und Aktivisten, darunter:

Uwe Alschner, Chantelle & Leighton Baker, Bianca Ball, Ryan Cole, Brianna Dressin, Margareta Griesz-Brisson, Ulrike Guérot, Markus Haintz, Nadja Hubmann, Maria Hubmer-Mogg, John Kage, Zafeiria Kakaletri, Philipp Kruse, Vater Maximilian M., Natalia Prego, Richard Urso, Philip Kruse, Christian Schubert, Monica Smit, Andreas Sönnichsen, Justyna Walker, Ronald Weikl, Aga Wilson.

Circa 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr – Friedlicher Marsch auf der Wiener Ringstraße mit dem Milleniumtruck als rollende Bühne für Sprecher und Musiker.

Die Konferenz endet am 19. September mit einer Pressekonferenz, die von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr stattfinden soll.

Weitere Einzelheiten unter betterwaymediaconference.org/