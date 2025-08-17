Ecuador: Maskierte Angreifer erschießen sieben Menschen in Bar

In Ecuador hat ein Überfallkommando eine Bar gestürmt und sieben Menschen erschossen.

Wie die Polizei mitteilte, drangen die maskierten und bewaffneten Angreifer am Sonntag in eine Billard-Bar in der nördlich gelegenen Stadt Santo Domingo ein. Dort schossen sie um sich und töteten sieben Menschen, wie auf Bildern von Überwachungskameras zu sehen war, die in Onlinediensten kursierten.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein. Die Motive für den Angriff waren zunächst unklar. Erst am vergangenen Wochenende hatte es einen ähnlichen Überfall vor einer Diskothek in der Stadt Santa Lucía gegeben, bei dem acht Menschen getötet wurden. Die Täter konnten entkommen.

Ecuador liegt zwischen Kolumbien und Peru, den beiden größten Kokainproduzenten der Welt, galt aber lange als vergleichsweise friedlich und stabil.

In den vergangenen Jahren wurde das südamerikanische Land dann selbst zu einer Drehscheibe für den internationalen Drogenhandel. Seitdem hat auch die Gewaltkriminalität massiv zugenommen. (afp/red)