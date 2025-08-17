Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Vorbereitung auf Gipfel in Washington: Sicherheitsgarantien im Fokus

vor 2 Stunden

IW-Studie: Schwache Wirtschaft sorgt für starken Stellenrückgang in IT-Berufen 

vor 3 Stunden

Serbien: Erneut Proteste gegen Korruption – Präsident Vucic kündigt hartes Vorgehen gegen Regierungskritiker an

vor 4 Stunden

Gipfel fordert Stopp der Bahn-Neubaupläne Hamburg-Hannover

vor 5 Stunden

Zwei Last-Minute-Tore: Köln verhindert Pokal-Pleite

vor 5 Stunden

Streik in Israel aus Solidarität mit den Hamas-Geiseln

vor 6 Stunden

Finanzminister Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus

vor 6 Stunden

Rheinland-Pfalz: Drei Tote nach Frontalzusammenstoß durch Geisterfahrerin

vor 6 Stunden

Union weist SPD-Rufe nach Steuererhöhung für Top-Verdiener zurück

vor 7 Stunden

Flugbegleiterstreik beendet: Air Canada nimmt Flugverkehr schrittweise wieder auf

Logo Epoch Times
Die Polizei fahndet nach den Tätern

Ecuador: Maskierte Angreifer erschießen sieben Menschen in Bar

Sieben Tote bei Überfall in Ecuador: In einer Bar in Santo Domingo eröffneten maskierte Angreifer das Feuer. Die Polizei sucht nach den Tätern, während die Motive des Angriffs weiterhin unklar sind.

top-article-image

Die Polizei während einer Demonstration in Ecuador (Archivbild).

Foto: CRISTINA VEGA RHOR/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Ecuador hat ein Überfallkommando eine Bar gestürmt und sieben Menschen erschossen.
Wie die Polizei mitteilte, drangen die maskierten und bewaffneten Angreifer am Sonntag in eine Billard-Bar in der nördlich gelegenen Stadt Santo Domingo ein. Dort schossen sie um sich und töteten sieben Menschen, wie auf Bildern von Überwachungskameras zu sehen war, die in Onlinediensten kursierten.
Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein. Die Motive für den Angriff waren zunächst unklar. Erst am vergangenen Wochenende hatte es einen ähnlichen Überfall vor einer Diskothek in der Stadt Santa Lucía gegeben, bei dem acht Menschen getötet wurden. Die Täter konnten entkommen.
Mehr dazu
Ecuador liegt zwischen Kolumbien und Peru, den beiden größten Kokainproduzenten der Welt, galt aber lange als vergleichsweise friedlich und stabil.
In den vergangenen Jahren wurde das südamerikanische Land dann selbst zu einer Drehscheibe für den internationalen Drogenhandel. Seitdem hat auch die Gewaltkriminalität massiv zugenommen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.