Biden fordert von US-Bundesstaaten: Maskenpflicht beibehalten – Pläne zur Wiedereröffnung stoppen

Einige US-Bundesstaaten haben die Maskenpflicht abgeschafft und die Geschäfte wieder geöffnet. US-Präsident Biden ist damit nicht einverstanden und fordert die jeweiligen Behörden dazu auf, die strengen Corona-Maßnahmen wieder umzusetzen.

US-Präsident Joe Biden fordert Gouverneure, Bürgermeister und andere Beamte dazu auf, die gelockerten Corona-Maßnahmen in den jeweiligen US-Bundesstaaten wieder zu verschärfen.

Am Montag (29. März) sagte Biden auf einer Veranstaltung in Washington, DC: „Ich wiederhole meinen Aufruf an alle Gouverneure, Bürgermeister und lokalen Führungskräfte, die Maskenpflicht beizubehalten und wieder einzuführen. Bitte, das ist keine Politik. Setzen Sie das Mandat wieder ein, wenn Sie es fallengelassen haben“.

Auf die spätere Frage, ob einige Staaten die Bemühungen zur Wiedereröffnung pausieren sollten, antwortete Biden: „Ja“, ging aber nicht näher darauf ein.

In den letzten Wochen haben mehrere Gouverneure die Maskenpflicht aufgehoben. Der texanische Gouverneur Greg Abbott sagte am Sonntag (28. März): „Die Zahl der positiv Getesteten ist in den letzten sieben Tagen, auf ein neues Rekordtief gefallen – auf 4,95 Prozent. Krankenhausaufenthalte fielen auf ein Sechs-Monats-Tief. Diese Woche haben wir 1 Million Impfstoffe der ersten Dose zur Verfügung.“

„Jeder qualifiziert sich jetzt für eine Impfung. Die Impfung wird dringend empfohlen, um zu verhindern, COVID-19 zu bekommen. Sie ist aber immer freiwillig“, fügte der republikanische Gouverneur hinzu.

„Gesundheitskatastrophe“ bleibt aus

Vor etwa drei Wochen kündigte Abbott an, dass Texas die Maskenpflicht aufhebt und die Geschäfte wieder öffnen dürfen. Nach Abbotts Anordnung gab es düstere Prognosen, dass es in Texas zu einer „Gesundheitskatastrophe“ kommen würde, was sich den Daten zufolge vorerst nicht zu bewahrheiten scheint.

Auch Mississippi hob etwa zur gleichen Zeit seine COVID-19-Beschränkungen auf. Laut den Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verzeichnet der Bundesstaat durchschnittlich etwa 250 Fälle pro Tag, was einen Rückgang gegenüber dem Vormonat mit etwa 520 Fällen bedeutet.

Biden bezeichnete in seiner Reaktion auf die Aufhebung der Maskenpflicht die Anordnungen als „Neandertaler-Denken“. Der Präsident sagte: „Ich hoffe, jeder hat inzwischen begriffen, dass diese Masken einen Unterschied ausmachen. Wir stehen an der Schwelle, die Natur dieser Krankheit grundlegend zu verändern.“

Warnung vor „vierter Welle“

In den USA stiegen in den vergangenen sieben Tagen die Krankenhauseinweisungen mit bestätigten Corona-Verdachtsfällen insgesamt an. Dies zeigen Daten des Department of Health and Human Services (HHS).

Die CDC-Direktorin Rochelle Walensky gab am Montag (29. März) eine Warnung vor einer sogenannten „vierten Welle“ heraus. „Untätigkeit können wir uns nicht leisten. Für die Gesundheit unseres Landes müssen wir jetzt zusammenarbeiten, um eine vierte Welle zu verhindern“, sagte sie.

Nach Angaben der CDC-Direktorin liegt die Anzahl der Corona-Fälle in den USA bei etwa 60.000 pro Tag, ein Anstieg von 10 Prozent in der vergangenen Woche. Diese Zahl ist dennoch viel niedriger als der Höchststand im Januar 2021.

Unterdessen kündigte Biden am Montag auch an, dass 90 Prozent der Amerikaner bis zum 19. April eine Impfung erhalten können.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Biden Urges States to Keep Mask Mandates, Halt Reopening Plans (deutsche Bearbeitung oz)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!