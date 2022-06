Die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Ukraine-Ticker.

11:49 Uhr: Biden kündigt tausende Zusatz-Soldaten für Europa an

Die USA haben beim NATO-Gipfel in Madrid tausende zusätzliche Soldaten für Europa angekündigt. US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch zum Auftakt des zweitägigen Treffens, angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine werde die Militärallianz „in jedem Bereich verstärkt – zu Land, in der Luft und auf See“. Die NATO werde „jeden Zentimeter ihres Territoriums verteidigen“, unterstrich er unter Anspielung auf die östlichen Mitgliedsländer.

In Deutschland und Italien sollen nach Bidens Angaben zusätzliche Luftwaffenkräfte stationiert werden. Details nannte Biden nicht. Die größte US-Luftwaffenbasis in Deutschland befindet sich im rheinland-pfälzischen Ramstein. Eine Brigade mit 3.000 US-Soldaten sowie 2.000 weiteren Militärangehörigen ist demnach in Rumänien geplant, das eine mehr als 600 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine hat. Auch in Polen und im Baltikum wollen die USA ihre Kräfte aufstocken. Derzeit haben die USA in Europa rund 100.000 Soldaten stationiert.

Biden nannte das Gipfeltreffen in der spanischen Hauptstadt „historisch“. Es sei ein deutliches Signal an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass er Europa nicht seinem Einfluss unterwerfen könne. „Putin will die Finnlandisierung Europas, aber er bekommt die Natoisierung Europas“, betonte Biden. Zu Gipfelbeginn wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Madrid dazugeschaltet. Er wollte sich nach Angaben aus Kiew in einer Videoansprache an die Staats- und Regierungschefs richten.

11:44 Uhr: Indonesiens Widodo für Friedensmission in Kiew eingetroffen

Der indonesische Präsident Joko Widodo ist am Mittwochmorgen in seiner weitgehend selbst ernannten Rolle als Friedensvermittler zwischen Russland und der Ukraine in Kiew eingetroffen. Am Bahnhof der ukrainischen Hauptstadt wurden er und seine Entourage unter anderem vom stellvertretenden Außenminister Dmytro Senik empfangen, wie das indonesische Präsidentenbüro in Jakarta mitteilte. Am Nachmittag war ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant. Er werde an Selenskyj appellieren, Friedensgesprächen zuzustimmen, hatte Widodo zuvor gesagt.

Am Donnerstag will Widodo nach Russland zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin reisen und diesen auffordern, den Krieg zu beenden. Indonesien wird im November Gastgeber des G20-Gipfels auf der Urlaubsinsel Bali sein. Widodo hatte dazu auch Putin eingeladen, der Kreml bestätigte mittlerweile seine Teilnahme – offen blieb, ob in Präsenz oder per Videoschalte.

Widodo war am Dienstagabend nach seiner Teilnahme am G7-Gipfel in den bayerischen Alpen nach Polen geflogen, von wo er am Abend mit dem Zug nach Kiew weiterfuhr, wie er auf Twitter schrieb. „Vom Bahnsteig 4 des Bahnhofs Przemysl in der polnischen Stadt Przemysl nahm ich um neun Uhr abends mit einem kleinen Gefolge einen Zug nach Kiew in der Ukraine. Wir haben diese Friedensmission mit guten Absichten begonnen. Ich hoffe, die Dinge werden einfacher“, twitterte Joko.

9:25 Uhr: Wehrbeauftragte: Neue NATO-Aufgaben „enorme Herausforderung“ für Bundeswehr

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), sieht die Bundeswehr durch die geplanten Umstellungen im Rahmen der NATO deutlich belastet. „Absehbar ist, dass die Anforderungen an Deutschland steigen werden“, sagte sie der „Augsburger Allgemeinen“ vom Mittwoch. „Für die Bundeswehr bedeutet das eine enorme Herausforderung und erfordert große Anstrengungen hinsichtlich Personal, Material, Ausrüstung und Infrastruktur.“

Die NATO will ihre schnellen Einsatzkräfte von derzeit 40.000 auf mehr als 300.000 Soldaten erhöhen. Deutschland will sich mit 15.000 Soldaten beteiligen. Die Bundesregierung sei bereit, „eine Division zu stellen, sprich: 15.000 Soldatinnen und Soldaten“, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstagabend kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Madrid. Dazu sollen nach ihren Angaben „circa 65 Flugzeuge und 20 Schiffe“ kommen.

7:00 Uhr: Deutschland und Niederlande liefern sechs weitere Panzerhaubitzen an Ukraine

Deutschland und die Niederlande wollen insgesamt sechs weitere Panzerhaubitzen 2.000 an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung habe entschieden, „dass wir drei weitere Panzerhaubitzen 2.000 an die Ukraine abgeben können“, kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstagabend in Madrid kurz vor dem Nato-Gipfel an. Vor einer Woche hatte Deutschland die ersten sieben Artilleriegeschütze dieses Typs und damit erstmals ein schweres Waffensystem an die Ukraine geliefert.

„Damit gehe ich schon an die absolute Grenze dessen, was verantwortbar ist“, betonte Lambrecht in der spanischen Hauptstadt. Nach ihren Angaben hatte die Ukraine Deutschland und die Niederlande um die zusätzlichen Lieferungen gebeten.

6:35 Uhr: Putin: Russland will Situation in Afghanistan stabilisieren

Russland arbeitet nach den Worten von Präsident Wladimir Putin aktiv dafür, die Situation in Afghanistan zu stabilisieren. „Wir tun alles, um die Situation zu normalisieren, und wir versuchen, Beziehungen zu den politischen Kräften aufzubauen, die die Situation kontrollieren“, sagte Putin am Dienstag bei einem Besuch in Afghanistans Nachbarland Tadschikistan. Allerdings müssten die in Kabul regierenden radikalislamischen Taliban alle ethnischen Gruppen des Landes an der Macht beteiligen.

Die Machtübernahme der Islamisten in Kabul im Sommer vergangenen Jahres hatte Befürchtungen einer Destabilisierung weiterer Länder in der Region geschürt. Tadschikistan ist die ärmste der ehemaligen Sowjetrepubliken und hat eine 1.200 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan. Seit Monaten kommt es dort immer wieder zu Zusammenstößen zwischen tadschikischen Streitkräften und afghanischen Drogenschmugglern.

Tadschikistan ist wirtschaftlich stark abhängig von Russland. Moskau unterhält zudem eine bedeutende Militärbasis in dem Land. Zum tadschikischen Präsidenten Emomali Rachmon sagte Putin: „Sie wissen am besten (…), was zu tun ist, damit die Lage in der Region, in diesem Gebiet, in dem wir eine gemeinsame Verantwortung haben, stabil ist und niemanden bedroht.“

Putins Besuch in Tadschikistans Hauptstadt Duschanbe war dessen erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine Ende Februar. Am Mittwoch geht es weiter zu einem Gipfeltreffen der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabat.

