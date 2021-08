Biden nominiert Mark Brzezinski als US-Botschafter für Polen

US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch den Sohn des früheren nationalen Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski als neuen Botschafter für Polen nominiert. Mark Brzezinski ist Anwalt und Investor und war unter Barack Obama bereits Botschafter in Schweden. Gegen die Nominierung, die noch vom Senat bestätigt werden muss, soll es Widerstand in Polens Regierung geben.

So berichtete das polnische Online-Portal Onet.pl kürzlich, dass die Regierung in Warschau Einwände erhoben habe, weil der 56-jährige Brzezinski über seinen Vater die polnische Staatsbürgerschaft besitzt und somit als Botschafter nicht in Frage komme. Die polnische Regierung dementierte den Bericht.

Mark Brzezinski spricht Polnisch und war nach dem Fall des Eisernen Vorhangs als Fulbright-Stipendiat in Polen. Sein 2017 verstorbener Vater war unter dem demokratischen Präsidenten Jimmy Carter von 1977 bis 1981 nationaler Sicherheitsberater und stand für einen harten Kurs gegenüber der Sowjetunion. (afp/oz)

