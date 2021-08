Biden nominiert Nicholas Burns als neuen US-Botschafter in China

Der erfahrene US-Diplomat Nicholas Burns soll neuer Botschafter seines Landes in China werden. US-Präsident Joe Biden nominierte den 65-Jährigen am Freitag für den Posten, wie das Weiße Haus mitteilte. Darüber hinaus soll demnach Rahm Emanuel, der ehemalige Stabschef des früheren US-Präsidenten Barack Obama, Botschafter in Japan werden. Die US-Botschaft in Tansania soll künftig der Diplomat Michael Battle leiten. Die Personalien müssen noch vom Senat bestätigt werden.

Die diplomatischen Missionen in Peking und Tokio zählen zu den wichtigsten Auslandsvertretungen der USA. Burns blickt auf eine langjährige Karriere im Außenministerium zurück, wo er unter anderem als Staatssekretär fungierte. Zudem war er US-Botschafter bei der Nato und in Griechenland. Derzeit unterrichtet er Diplomatie und internationale Beziehungen an der Harvard-Universität. Seine vorherigen Lehrtätigkeiten umfassten auch die Beziehungen zwischen den USA und China.

Emanuel ist ein Schwergewicht der Demokratischen Partei. Vor seiner Zeit als Obamas Stabschef saß er als Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Später war er mehrere Jahre Bürgermeister der Großstadt Chicago. (afp)

