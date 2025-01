Ausland Palästinenserhilfswerk soll Israel verlassen

Bis zum 30. Januar: Israel fordert UNRWA zum Verlassen von Jerusalem auf

In vier Tagen soll das UNRWA alle in Israel und Ost-Jerusalem genutzten Gebäude geräumt haben. So wurde es von Israel im Oktober beschlossen. Bis zum 30. Januar ist die Arbeit in Jerusalem einzustellen.