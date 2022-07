Eine Frau mit umgehängter amerikanischer Flagge in einem Cabriolet. Foto: Istockphoto/gpointstudio

Heute werden die konservativen US-Republikaner bei den Präsidentschaftswahlen mit der Farbe Rot dargestellt, während den linksgerichteten Demokraten Blau zugeordnet ist. Ein Paradoxon? Es war nicht immer so.

Hierzulande wird „rot“ mit linken Bewegungen und Parteien in Verbindung gebracht wird. In den USA werden die Farben Rot und Blau – enthalten auch in der amerikanischen Flagge – für die Zuordnung der gewonnenen Bundesländer bei den Präsidentschaftswahlen genommen: rot für die konservativen Republikaner und blau für die linksgerichteten Demokraten.

„Am Anfang war Blau Rot und Rot Blau“

1980, beim Sieg von Ronald Reagan (Republikaner) gegen Jimmy Carter (D), verwendete NBC das bekannte Farbschema. Moderator David Brinkley sprach von einem Vorstadt-Swimmingpool („a suburban swimming pool”) für Reagan und bei dessen erdrutschartiger Wiederwahl im Jahr 1984 (49 gewonnene Staaten) von einem „Meer von blau“ („sea of blue“). Auch CBS verwendete zunächst diese Farben. Die Mediengruppe ABC hingegen zeigte 1980 auf seiner ersten großen elektronischen Karte die für Reagan gewonnenen Staaten rot an, demokratische als blau.

Die „erste dynamische, farbcodierte Präsidentenkarte des Fernsehens, zwei Stockwerke hoch“ war zu den Präsidentschaftswahlen 1976 in einem Studio von NBC aufgebaut worden, berichtete das Washingtoner Smithsonian Insitute. „Glühbirnen in jedem Bundesstaat wechselten von unentschlossenem Weiß zu republikanischem Blau und demokratischem Rot“. Und weiter: „Am Anfang war Blau Rot und Rot Blau“. In jenen US-Präsidentschaftswahlen 1976 ging es um den später siegreichen Jimmy Carter (Demokraten) und Gerald Ford (Republikaner).

Wer will schon „rot“ sein

In dem Beitrag wird auch auf Chuck Todd verwiesen, politischer Direktor und Chefkorrespondent des Weißen Hauses bei NBC News. Todd erklärte, dass beide Parteien jahrelang rote und blaue Karten erstellt hätten, „aber sie haben immer die anderen rot gemacht“, denn: „Wer wollte im Kalten Krieg rot sein?“

Die Umkehrung der Farben wurde auch bei „Forbes“ erklärt: „Staaten mit republikanischer Mehrheit waren also blaue Staaten und demokratische Staaten waren rote Staaten. Dies schien natürlich, da Nachschlagewerke dazu neigten, Blau für Republikaner zu verwenden“ und weil die Republikaner die „Partei von Lincoln“ sei und lange Zeit mit Blau in Verbindung gebracht worden sei. Auch werde die Farbe Blau bei den konservativen Parteien in Europa verwendet.

Das Magazin schreibt weiter, dass einige Konservative spekulierten, „dass oft linksgerichtete Nachrichtensprecher bei NBC, CBS und ABC und bald auch CNN nicht wollten, dass Demokraten als ‚Rote‘ bekannt werden, was natürlich an Kommunisten erinnert“.

Tatsächlich hätten viele vor den Präsidentschaftswahlen 2000 noch Blau für Republikaner und Rot für Demokraten genommen, so „Forbes“. Die österreichische Tageszeitung „Die Presse“ resümierte: „In den USA hat sich seit 2000 ein politischer Farbcode etabliert, der dem allgemeinen Links-rechts-Verständnis widerspricht .“

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 53, vom 16. Juli 2022.