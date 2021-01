Bombendrohung im Capitol – Reporter und Politiker evakuiert

Offenbar gab es eine Bombendrohung im Weißen Haus. Ein Gebäudeteil wurde evakuiert.

Während sich heute gegen 13 Uhr Ortszeit der US-Kongress zu einer gemeinsamen Sitzung traf, um die Stimmen der Wahlmänner auszuzählen, kam es zu einer Evakuierung eines Gebäudeteils des Weißen Hauses.

US-Epoch Times-Reporter Jan Jekielek schrieb gegen 13:30 auf Twitter: „Ich berichte aus dem Cannon Haus und wir sind gerade in einen anderen Gebäudeteil evakuiert worden. Offenbar gibt es eine Bombendrohung.“

Republikanerin Nancy Mace (R-N.C.) twitterte: „Musste gerade mein Büro verlassen wegen einer Drohung. Jetzt sehen wir, wie Protestanten die Polizei des Weißen Hauses angreifen. Das ist falsch. Das sind nicht wir. Ich bin untröstlich für unsere Nation.“

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021