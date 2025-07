Brände in Los Angeles: Stromversorger kündigt Entschädigungszahlungen an

Ein halbes Jahr nach den Bränden: Luftaufnahme von Grundstücken, die am 3. Juli 2025 in Altadena, Kalifornien, von den Trümmern des Eaton-Feuers befreit wurden. Das U.S. Army Corps of Engineers hat die mehr als 5.000 Grundstücke geräumt.

Foto: Mario Tama/Getty Images