Brasiliens Staatschef will sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro will sich nach eigenen Angaben nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Nach einer positiven Bewertung der zuständigen Kontrollbehörden werde sich seine Regierung „sofort“ um Kauf und Verteilung des Impfstoffs kümmern, doch sei er sich sicher, dass es keine Impfpflicht geben werde, sagte Bolsonaro in einem am Donnerstag verbreiteten Video. Er selbst werde keine Impfung vornehmen lassen, fügte er hinzu: „Das ist mein gutes Recht“.

Anfang Juli hatte sich der 65-Jährige selbst mit dem Virus infiziert, und auch die Hälfte seines Kabinetts wurde in den vergangenen Monaten positiv getestet. (afp)