Ausland Methoden zum Suizid diskutiert

Britische Behörde ermittelt gegen Online-Suizidforum: Mögliche Verbindung zu 50 Todesfällen

Die britische Medienaufsicht ermittelt gegen ein Online-Suizidforum, das von Medien mit mindestens 50 Todesfällen in Großbritannien in Verbindung gebracht wird. Darin wurden unter anderem Suizidmethoden diskutiert. In dem Forum sollen Zehntausende Personen – auch Minderjährige – angemeldet sein.