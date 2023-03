Britische Verteidigungsindustrie will chinesische und russische Infiltration untersuchen

Britische Flaggen in der Nähe des Big Ben. Foto: Matt Dunham/dpa

Überwachungskameras Made in China

Überwachungskameras Made in China sind weltweit installiert – auch in Regierungsgebäuden und militärischen Einrichtungen. Großbritannien will der Sache jetzt auf den Grund gehen und mögliche Gefahren ausschalten. Allerdings gibt es auch Stimmen, die das für unmöglich halten.