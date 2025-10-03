Britischer Kronprinz William will Monarchie „zum Besseren“ verändern

William hatte einen überraschenden Gastauftritt in einer neuen Folge der Reise-Serie „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“. Er führt darin den Schauspieler und Komiker („American Pie“, „Schitt’s Creek“) auf Schloss Windsor und in dem weitläufigen Schlosspark herum, und plaudert im Pub über das Leben hinter den Palastmauern.

William will die Monarchie als König „zum Besseren“ verändern

Der britische Kronprinz William will die Monarchie als König „zum Besseren“ verändern. „Die Vorstellung, für ein bisschen Veränderung sorgen zu können, beflügelt mich“, sagte er.

Als Nachfolger seines Vaters Charles III. plane er keine „radikalen“ Brüche mit der Tradition, fügte der Prinz hinzu, sondern lediglich „Veränderungen, die meiner Meinung nach notwendig sind“.

„Die Tradition sollte bewahrt bleiben, sie spielt eine wichtige Rolle bei dem Ganzen“, sagte William im Interview mit dem kanadischen Regisseur Eugene Levy weiter. „Aber es gibt Momente, in denen man sich fragen muss, ‚hat das heute noch einen Sinn‘?“ Die Monarchie müsse sich fragen, wie sie weiterhin Einfluss haben könne. „Wenn man zu sehr an der Vergangenheit hängt, kann man nicht flexibel sein.“

Familie für William das Wichtigste

William kam in dem Interview, das Levy im Rahmen der Reihe „The Reluctant Traveler“ (Urlaub wider Willen) führte, auch auf die Krebserkrankungen seines Vaters und seiner Frau Kate zu sprechen. Er sei „sehr stolz“ darauf, wie beide mit der Krankheit umgegangen seien. 2024 sei das schwerste Jahr seines Lebens gewesen. „Das Leben testet uns“, fügte der 43-Jährige hinzu.

Kate hatte im Januar erklärt, dass sie vorerst vom Krebs geheilt sei. Charles nimmt seine Pflichten als König wahr, wird aber weiterhin behandelt.

Die Familie sei für ihn das Wichtigste, betonte der Thronfolger zudem. Er tue alles, um seine drei Kinder vom „unersättlichen“ Hunger der Medien zu schützen, unter dem er und sein Bruder Harry als Kinder und Jugendliche gelitten hätten.

„Sie wollten alle möglichen Details wissen, sie wären wirklich überall“, sagte William.

Die Auswirkungen dieser ständigen Beobachtung seien verheerend für das Familienleben. „Ich habe mir geschworen, dass ich meiner Familie das nie antun werde“, betonte der Prinz. (afp/red)