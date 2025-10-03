Logo Epoch Times

vor einer Minute

Anschlag vor Synagoge in Manchester: Ein Opfer starb womöglich durch Polizeischüsse

vor 27 Minuten

Überfüllung des Festgeländes: Zugänge zum Münchner Oktoberfest geschlossen

vor einer Stunde

Brüssel: Drohnen im belgisch-deutschen Grenzgebiet gesichtet

vor einer Stunde

Para-Weitspringer Rehm mit achtem WM-Gold

vor einer Stunde

„Friedensplan“: Trump mahnt Hamas zu Zustimmung bis Sonntagabend

vor einer Stunde

Streit um Freiwilligkeit: Unionsfraktion stoppt vorerst Pistorius‘ Wehrdienstgesetz

vor 3 Stunden

Merz‘ Grundsatzrede: „Wagen wir einen neuen Aufbruch“

vor 3 Stunden

Ukraine: Russland fliegt bislang größten Angriff auf Gas-Infrastruktur

vor 4 Stunden

Schmierereien und Steinwürfe: Ermittlungen nach Demos in Berlin und Leipzig

vor 5 Stunden

Sturmtief bringt Wind und Regen zum langen Wochenende

Logo Epoch Times
Britische Thronfolger im Gespräch mit Hollywood-Star

Britischer Kronprinz William will Monarchie „zum Besseren“ verändern

Seine royalen Aufgaben gehen ihm leicht von der Hand, aber die Herausforderungen als Familienvater strapazieren Prinz William nach eigener Aussage manchmal. Das verriet der britische Thronfolger im Gespräch mit Hollywood-Star Eugene Levy. 

top-article-image

Bei seinem Gastauftritt in der TV-Serie «Urlaub wider Willen mit Eugene Levy» zeigte sich Prinz William in Plauderstimmung. (Archivbild)

Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

William hatte einen überraschenden Gastauftritt in einer neuen Folge der Reise-Serie „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“. Er führt darin den Schauspieler und Komiker („American Pie“, „Schitt’s Creek“) auf Schloss Windsor und in dem weitläufigen Schlosspark herum, und plaudert im Pub über das Leben hinter den Palastmauern.

William will die Monarchie als König „zum Besseren“ verändern

Der britische Kronprinz William will die Monarchie als König „zum Besseren“ verändern. „Die Vorstellung, für ein bisschen Veränderung sorgen zu können, beflügelt mich“, sagte er.
Als Nachfolger seines Vaters Charles III. plane er keine „radikalen“ Brüche mit der Tradition, fügte der Prinz hinzu, sondern lediglich „Veränderungen, die meiner Meinung nach notwendig sind“.
„Die Tradition sollte bewahrt bleiben, sie spielt eine wichtige Rolle bei dem Ganzen“, sagte William im Interview mit dem kanadischen Regisseur Eugene Levy weiter. „Aber es gibt Momente, in denen man sich fragen muss, ‚hat das heute noch einen Sinn‘?“ Die Monarchie müsse sich fragen, wie sie weiterhin Einfluss haben könne. „Wenn man zu sehr an der Vergangenheit hängt, kann man nicht flexibel sein.“
Mehr dazu

Familie für William das Wichtigste

William kam in dem Interview, das Levy im Rahmen der Reihe „The Reluctant Traveler“ (Urlaub wider Willen) führte, auch auf die Krebserkrankungen seines Vaters und seiner Frau Kate zu sprechen. Er sei „sehr stolz“ darauf, wie beide mit der Krankheit umgegangen seien. 2024 sei das schwerste Jahr seines Lebens gewesen. „Das Leben testet uns“, fügte der 43-Jährige hinzu.
Kate hatte im Januar erklärt, dass sie vorerst vom Krebs geheilt sei. Charles nimmt seine Pflichten als König wahr, wird aber weiterhin behandelt.
Die Familie sei für ihn das Wichtigste, betonte der Thronfolger zudem. Er tue alles, um seine drei Kinder vom „unersättlichen“ Hunger der Medien zu schützen, unter dem er und sein Bruder Harry als Kinder und Jugendliche gelitten hätten.
„Sie wollten alle möglichen Details wissen, sie wären wirklich überall“, sagte William.
Die Auswirkungen dieser ständigen Beobachtung seien verheerend für das Familienleben. „Ich habe mir geschworen, dass ich meiner Familie das nie antun werde“, betonte der Prinz. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.