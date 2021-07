Brüssel will dichtes Ladestationen-Netz entlang von Schnellstraßen EU-Ländern vorschreiben

Die Europäische Kommission will im Rahmen ihres Klimapakets „Fit for 55“ die EU-Staaten zu einem starken Ausbau ihrer Ladeinfrastruktur für Elektroautos verpflichten. Bis Ende 2025 an soll entlang der wichtigsten europäischen Schnellstraßen alle 60 Kilometer eine leistungsstarke Ladestation stehen, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ in ihrer Freitagsausgabe unter Berufung auf Kommissionskreise.

Fünf Jahre später solle dies für das erweiterte Schnellstraßennetz gelten – in Deutschland also für Autobahnen und wichtige Bundesstraßen.

Die Mitgliedstaaten sollen dem Bericht zufolge zudem sicherstellen, dass es alle 150 Kilometer eine Wasserstofftankstelle für Lkw gibt. Mit dem Paket „Fit for 55“ aus rund einem Dutzend Vorschlägen will die EU-Kommission sicherstellen, dass die EU ihren CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent verglichen mit 1990 senkt. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur gilt als Voraussetzung für den Umstieg vom Verbrennungsmotor auf die Elektromobilität. (afp)

