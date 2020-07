Bürgermeisterin von Chicago lässt Statue von Christopher Kolumbus entfernen

In Chicago wurde die Statue des italienischen Seefahrers und Entdeckers Christopher Kolumbus entfernt. Die "Black Lives Matter"-Bewegung zeigt sich erfreut über diesen Schritt.

Ein Sieg für die „Black Lives Matter“-Bewegung: Die Bürgermeisterin von Chicago, im US-Bundesstaat Illinois, hat die Statue von Christoph Kolumbus abmontieren lassen. Am Freitag (24.7.) wurde das Denkmal von Stadtarbeitern aus einem Park in Chicago entfernt. Kurz davor drohten BML-Aktivisten damit, die Statue selbst abzureißen.

Die Entscheidung, die Statue des italienischen Seefahrers zu entfernen, wurde Berichten zufolge von Bürgermeisterin Lori Lightfoot selbst getroffen.

Das Büro der demokratischen Politikerin reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar.

Die Statue stand im Chicagoer Grant Park. Das Denkmal von Kolumbus wurde im Zuge der BML-Demonstrationen zu einem Sammelpunkt für Aktivisten. Beide Gruppen versammelten sich dort, diejenigen die wollten, dass das Denkmal stehen bleibt und jene, die es abreißen wollten.

Schließlich wurde die Statue von städtischen Beamten demontiert. Die Arbeiter verwendeten einen Kran und starke Seile, um die Statue von ihrem Sockel zu heben und wegzutransportieren. Was mit dem Denkmal danach geschah, ist unklar.

Eine Gruppe versammelte sich bei der Statue und jubelte, als sie entfernt wurde. „Das Entfernen der Statue ist das Ergebnis der Bemühungen schwarzer und indigener Aktivisten, die die wahre Geschichte von Kolumbus kennen und wissen, was er repräsentiert“, sagte Stefan Cuevas-Caizaguano, einer der Aktivisten, gegenüber dem US-Sender „Fox 32“.

Pasquale Gianni, Mitglied des Gemeinsamen Bürgerkomitees, einer Organisation der Italo-Amerikaner, reagierte heftig auf das Entfernen der Kolumbus-Statue. In einer Erklärung an die Nachrichtenagenturen ließ er verlauten: Die Italo-Amerikanische Gemeinschaft „fühlt sich verraten“. Weiter beklagte Gianni: „Das Bürgermeisteramt gibt einer lautstarken und destruktiven Minderheit nach. Das ist nicht die Art und Weise, wie der demokratische Prozess funktionieren sollte“.

Gianni berichtete auch: Bürgermeisterin Lightfoot habe ihm erklärt, dass das Denkmal von Kolumbus und eine weitere Statue in Little Italy aus Gründen der „öffentlichen Sicherheit“ entfernt wurden.

Die Anordnung der Entfernung von Denkmälern in Chicago zeigt eine gewisse Kehrtwende der Bürgermeisterin: „Ich weiß, dass das Thema Kolumbus und der Kolumbus-Tag ein großes Diskussionsthema ist. Aber ich denke, dass die Art und Weise, wie wir unsere jungen Leute erziehen, insbesondere über die Geschichte, darin besteht, sie über die gesamte Geschichte aufzuklären“, sagte Lightfoot letzten Monat vor Reportern.

Bürgermeisterin Lightfoot sagte, sie hoffe, dass die Menschen nicht versuchen würden, die Geschichte auszulöschen, sondern sie „voll und ganz anzunehmen“, und äußerte sich besorgt darüber, dass das Entfernen der Statue spaltend sein würde.

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von so)

Originalartikel: Christopher Columbus Statue in Chicago Taken Down, Reportedly on Mayor’s Orders

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wie sich die Fülle der Organisationen, die heute Unruhen und Gewalt in der westlichen Gesellschaft anstiften, auch nennen mag – sei es „Unteilbar“, „Antifa“, „Stopp das Patriarchat“, „Black Lives Matter“ oder „Widerstand gegen Faschismus“ – sie alle sind Kommunisten oder Befürworter kommunistischer Ideen. Die gewalttätige Gruppe der „Antifa“ besteht aus Menschen verschiedener kommunistischer Prägung, wie Anarchisten, Sozialisten, Liberalen, Sozialdemokraten und dergleichen.

„Widerstand gegen Faschismus“ ist eigentlich eine linksradikale Gruppe, die vom Präsidenten der Revolutionären Kommunistischen Partei der USA gegründet wurde. Sie steckte hinter vielen großen Protestveranstaltungen, die darauf abzielten, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2016 zu kippen.

Unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung arbeiten diese Gruppen unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Um ihr eigentliches Ziel zu verstehen, braucht man nur einen Blick auf die Richtlinie der Kommunistischen Partei der USA an ihre Mitglieder zu werfen, wie sie im Kongressbericht von 1956 formuliert wurde:

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen [...] Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. [...] Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache‘ werden.“ Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]