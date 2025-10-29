Logo Epoch Times

1000 US-Soldaten bleiben

USA werden ihre Militärpräsenz an Nato-Ostflanke in Europa reduzieren

Bukarest: Die USA verringern ihre Truppen in Osteuropa, doch es bleiben genug US-Soldaten, um unter anderem in Rumänien die Raketenabwehr sicherzustellen.

top-article-image

US-Truppen bereiten sich am 9. Februar 2022 in Vilseck, Deutschland, auf einen Einsatz in Rumänien vor.

Foto: Alexandra Beier / Getty Images

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die USA werden ihre Militärpräsenz im östlichen Europa nach Angaben der Regierung in Bukarest verringern. Die USA hätten Rumänien und andere Verbündete darüber informiert, dass sie einen Teil ihrer Truppen an der Nato-Ostflanke reduzieren würden, teilte das rumänische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.
„Die Entscheidung der USA besteht darin, die Rotation einer Brigade in Europa aufzuheben, die Einheiten in mehreren Nato-Ländern hatte.“
„Wir sprechen nicht von einem Rückzug der amerikanischen Streitkräfte, sondern von dem Ende der Rotation einer Brigade, die Einheiten in mehreren Nato-Ländern hatte, darunter Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und Ungarn“, sagte der rumänische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu bei einer Pressekonferenz.

Raketenabwehrsystem bleibt einsatzbereit

In Rumänien bleiben seinen Angaben zufolge nach der Änderung rund 1000 US-Soldaten stationiert, um zur „Abschreckung jeglicher Bedrohung“ beizutragen.
„Die strategischen Fähigkeiten bleiben unverändert“, fügte der Minister hinzu. So bleibe das Raketenabwehrsystem in Deveselu „voll einsatzbereit“.
Auch die Luftwaffenbasis von Campia Turzii und die Basis Mihail Kogalniceanu mit einer Luftwaffen-Kampfeinheit blieben mit US-Präsenz bestehen.
Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums war „die Entscheidung erwartet worden“. Sie sei „das Ergebnis der neuen Prioritäten“ der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, die im Februar angekündigt worden seien. (afp/red)

