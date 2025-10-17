Bundeswehr beteiligt sich an Friedenssicherung in Israel

Bundeswehr schickt drei Soldaten zur Friedenssicherung nach Israel. In der kommenden Woche würden zwei Stabsoffiziere sowie einen Brigadegeneral des Operativen Führungskommandos an das US-geführte Civil Military Coordination Centre (CMCC) entsendet, teilte das Verteidigungsministerium am Freitagabend mit.

„Sie werden uniformiert aber unbewaffnet im CMCC im Süden Israels eingesetzt“, hieß es in der Mitteilung. Die Bundesregierung unterstützte damit den 20-Punkte-Plan und den Friedensprozess für Gaza mit einem Beitrag zur Stabilisierung des Waffenstillstandes und zur Umsetzung der im Plan vereinbarten Maßnahmen.

Zu den Aufträgen des CMCC zählen die Überwachung des Waffenstillstands sowie die Beseitigung von Kriegslasten und die Koordinierung von humanitären Hilfeleistungen. Darüber hinaus soll die Integration, Ausbildung und logistische Unterstützung der International Stabilisation Force koordiniert werden.

Das CMCC hat bereits die Arbeit aufgenommen, beinhaltet rund 200 Soldaten und wird durch einen US-amerikanischen 3-Sterne-General geführt. Die Entsendung der deutschen Soldaten bedarf nach Angaben des Ministeriums keiner gesonderten Mandatierung, da keine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung zu erwarten sei. (dts/red)