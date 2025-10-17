Logo Epoch Times

vor 43 Minuten

Hamas kündigt Übergabe einer weiteren toten Geisel an

vor einer Stunde

Eurojackpot geknackt: 70 Millionen Euro gehen nach Hessen

vor 2 Stunden

Trump: Ukraine wird Tomahawks „hoffentlich“ gar nicht erst brauchen

vor 3 Stunden

Epstein-Affäre: Prinz Andrew gibt Titel und Ehren auf

vor 3 Stunden

Gericht: Russland muss Yukos-Aktionären 50 Milliarden zahlen

vor 3 Stunden

Klimaschutz-Paket für die Schifffahrt vorerst gescheitert

vor 4 Stunden

VW-Konzernchef Blume soll als Porsche-Chef abgelöst werden - Leiters folgt nach

vor 5 Stunden

Prognose: Klinikausgaben steigen 2026 trotz Sparpaket auf Rekordhoch

vor 6 Stunden

Bundesbankchef Nagel: Goldreserven bleiben in den USA

vor 6 Stunden

Britische Medienaufsicht sanktioniert BBC wegen „irreführender“ Gaza-Dokumentation

Logo Epoch Times
Uniformiert aber unbewaffnet

Bundeswehr beteiligt sich an Friedenssicherung in Israel

Die Bundeswehr beteiligt sich personell an der Friedenssicherung in Israel, wenn auch vorerst in überschaubarem Umfang.

top-article-image

Bundeswehr-Soldat (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bundeswehr schickt drei Soldaten zur Friedenssicherung nach Israel. In der kommenden Woche würden zwei Stabsoffiziere sowie einen Brigadegeneral des Operativen Führungskommandos an das US-geführte Civil Military Coordination Centre (CMCC) entsendet, teilte das Verteidigungsministerium am Freitagabend mit.
„Sie werden uniformiert aber unbewaffnet im CMCC im Süden Israels eingesetzt“, hieß es in der Mitteilung. Die Bundesregierung unterstützte damit den 20-Punkte-Plan und den Friedensprozess für Gaza mit einem Beitrag zur Stabilisierung des Waffenstillstandes und zur Umsetzung der im Plan vereinbarten Maßnahmen.
Mehr dazu
Zu den Aufträgen des CMCC zählen die Überwachung des Waffenstillstands sowie die Beseitigung von Kriegslasten und die Koordinierung von humanitären Hilfeleistungen. Darüber hinaus soll die Integration, Ausbildung und logistische Unterstützung der International Stabilisation Force koordiniert werden.
Das CMCC hat bereits die Arbeit aufgenommen, beinhaltet rund 200 Soldaten und wird durch einen US-amerikanischen 3-Sterne-General geführt. Die Entsendung der deutschen Soldaten bedarf nach Angaben des Ministeriums keiner gesonderten Mandatierung, da keine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung zu erwarten sei. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.