Ausland Welche Ziele könnte die Ukraine haben?

Bundeswehr-Professor Masala attestiert Ukraine „Hochrisikostrategie“

Zwar zeigen die Angriffe in Kursk, dass die Ukraine die Initiative übernehmen kann. Doch wenn sie die Gebiete halten will – um sie möglicherweise später auszutauschen – müsse sehr großer militärische Aufwand betrieben werden. Was könnten die Ziele der Ukraine sein?