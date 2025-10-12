Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Volksentscheid erzwingt strengere Klimaziele für Hamburg

vor einer Stunde

Brand zerstört kompletten Supermarkt: Millionenschaden in Niedersachsen

vor 2 Stunden

Parteilose Kandidatin Aubel gewinnt Stichwahl um Potsdamer Oberbürgermeisteramt

vor 3 Stunden

Deutscher Buchpreis wird in Frankfurt am Main verliehen

vor 3 Stunden

Chefs der Geheimdienste äußern sich in öffentlicher Anhörung im Bundestag

vor 4 Stunden

Digitales Ein- und Ausreisesystem der EU: Inbetriebnahme in Deutschland gestartet

vor 4 Stunden

Kampf gegen tödliche Krankheiten wie HIV: Deutschland sagt 1 Milliarde Euro zu

vor 5 Stunden

Israel erwartet Geiselfreilassung am „frühen Montagmorgen“

vor 6 Stunden

Orcas versenken Segeljacht vor Portugal - Familie gerettet

vor 6 Stunden

Verdächtiger nach Schüssen in Wettbüro in Gießen in Untersuchungshaft

Logo Epoch Times
Stichwahl

CDU-Kandidat Blettner gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Aus der Oberbürgermeisterwahl im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen ist der CDU-Kandidat Klaus Blettner als Sieger hervorgegangen. Der 57-Jährige erreichte in der Stichwahl 58,5 Prozent der Stimmen, der SPD-Bewerber Jens Peter Gotter 41,5 Prozent.

top-article-image

Ludwigshafen am Rhein.

Foto: Heinz-Juergen Sommer/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Aus der Oberbürgermeisterwahl im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen ist der CDU-Kandidat Klaus Blettner als Sieger hervorgegangen. Der 57-Jährige erreichte in der Stichwahl am Sonntag laut offiziellen Zahlen 58,5 Prozent der Stimmen. Blettner, der Hochschulprofessor für Betriebswirtschaftslehre ist, setzte sich damit gegen den 53-jährigen SPD-Bewerber Jens Peter Gotter durch, der auf 41,5 Prozent kam.
Die Wahlbeteiligung wurde mit 24,1 Prozent angegeben. In der ersten Wahlrunde vor drei Wochen hatte Blettner mit 41,2 Prozent vor Gotter mit 35,5 Prozent gelegen. Die bisherige Amtsinhaberin Jutta Steinruck kandidierte bei der Wahl nicht erneut. Sie war 2018 ins Amt gekommen, damals für die SPD. 2023 trat sie allerdings aus der Partei aus.
Mehr dazu

AfD-Politiker von der Wahl ausgeschlossen

In den vergangenen Wochen sorgte die Ablehnung des AfD-Kandidaten Joachim Paul für Aufsehen. Am 5. August wies der Wahlausschuss der Stadt den Wahlvorschlag der AfD zurück. Das Gremium begründete dies damit, dass es Zweifel an Pauls Verfassungstreue gebe. Dagegen ging der Politiker juristisch vor.
Bereits die erste Instanz, das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße, wies seinen Eilantrag ab. Diese Entscheidung wurde Ende August vom rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht in Koblenz bestätigt. Die Entscheidung könne nur nachträglich durch Wahlprüfungsverfahren angefochten werden, hieß es.
Auch vor Verfassungsgerichten scheiterte Paul. Das Bundesverfassungsgericht nahm seine Beschwerde nicht an. Eine Verfassungsbeschwerde gegen die Nichtzulassung zur Wahl vor dem rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichtshof in Koblenz blieb ebenfalls ohne Erfolg. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.