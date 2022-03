China: Keine Überlebenden nach Flugzeugabsturz mit 132 Passagieren

An der Absturzstelle des verunglückten Fluges der China Eastern Airline in Tengxian suchen die Rettungskräfte auf Hochtouren nach Überlebenden. An Bord der Maschine waren 132 Insassen. Foto: Zhou Hua/Xinhua/AP/dpa

Alle 132 Passagiere eines in Südchina abgestürzten Flugzeugs sind offenbar tot. Das berichteten mehrere chinesische Medien am Samstag unter Berufung auf offizielle Quellen. Über den Vorfall in der Region Guangxi hatten chinesische Staatsmedien am Montag berichtet.

Es soll sich bei der abgestürzten Maschine um eine Boeing 737-800 der China Eastern Airlines handeln, die auf der Strecke zwischen Guangzhou nordwestlich von Hongkong und Kunming in der Provinz Yúnnán unterwegs war. Über die Ursache wurde weiterhin nichts bekannt. Lokale Medien hatten am Montag auch von einem Waldbrand in Folge des Sturzes berichtet. In Teilen der Region herrschen derzeit Temperaturen von 25 bis über 30 Grad. Die Bergungsarbeiten seien durch dauerhaft schwere Regenfälle erschwert worden, hieß es.

Das Flugzeug befand sich auf Reiseflughöhe, bevor es steil nach unten stürzte. Um 14:21 Uhr bemerkte der Fluglotse, dass die Flughöhe des Flugzeugs stark gesunken war, und rief die Besatzung mehrmals nacheinander an, ohne jedoch eine Antwort zu erhalten. Um 14:23 Uhr verschwand das Radarsignal des Flugzeugs. Anwohner an der Absturzstelle sagten, sie hätten laute Geräusche gehört, als das Flugzeug abstürzte.

Dies ist der erste tödliche Absturz eines Passagierflugzeugs in China seit 2010. China Eastern Airlines hat nach dem Absturz ein Flugverbot für alle ihre Boeings 737-800 verhängt.

Die chinesische Zeitung „The Paper“ bestätigte später, dass eine Überwachungskamera eines örtlichen Bergbau-Unternehmens den senkrechten Absturz der Maschine aus einer Entfernung von etwas mehr als 800 Metern aufgezeichnet hat. (dpa/dts/red)