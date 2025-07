Chinesischer Konzern JD.com will MediaMarkt und Saturn übernehmen

Der chinesische Online-Konzern JD.com will den Elektronikhändler Ceconomy aus Düsseldorf übernehmen, der die Märkte MediaMarkt und Saturn betreibt. Die entsprechenden Verhandlungen seien bereits fortgeschritten, erklärte Ceconomy am Donnerstag. JD erwägt demnach ein Kaufangebot von 4,60 pro Stammaktie. An der Börse wird die Aktie derzeit für knapp 4,28 gehandelt.

„Bislang wurden noch keine rechtsverbindlichen Verträge unterzeichnet“, betonte Ceconomy. Es sei daher noch nicht absehbar, „ob es tatsächlich zu einem Übernahmeangebot kommen wird oder nicht“.

Der Konzern betreibt nach eigenen Angaben 1030 Märkte in mehreren europäischen Ländern und ist zudem im Online-Handel tätig. Im Geschäftsjahr 2023/24 wies er einen Umsatz von 22,4 Milliarden Euro aus, 23,6 Prozent davon gingen auf das Online-Geschäft zurück. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 50.000 Menschen. (afp/red)