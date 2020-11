„CNN“: Melania soll Trump zur Anerkennung des Biden-Sieges überreden? Twitter-Beitrag der First Lady sagt etwas anderes

Hat „CNN“ erneut Falschnachrichten aus einer angeblichen anonymen Quelle verbreitet? Diese soll dem Sender zugetragen haben, First Lady Melania Trump habe Präsident Donald Trump zugeredet, die Wahlniederlage zu akzeptieren. Auf ihrem Twitter-Account sagt sie etwas anderes.

Der US-Nachrichtensender „CNN“ berichtet unter Berufung auf angebliche Quellen im Weißen Haus, dass die First Lady der USA, Melania Trump, gemeinsam mit Schwiegersohn und Chefberater Jared Kushner auf Präsident Donald Trump eingewirkt haben soll, damit dieser den Sieg seines Gegenkandidaten Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen anerkenne.

Auf Twitter hat sich Melania Trump unterdessen am Sonntag, 8. November, selbst zu Wort gemeldet. Dabei hat sie sich mit den Bemühungen ihres Ehemannes solidarisiert, sicherzustellen, dass das Wahlergebnis auf eine saubere und faire Weise zustande kommt.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020