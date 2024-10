Commonwealth: Folgen der Sklaverei

Malaysias Außenminister Mohamad Hasan, Maltas Außenminister Ian Borh, Samoas Premierminister Fiame Naomi Mata'afa, Commonwealth-Generalsekretärin Patricia Scotland und Ruandas Außenminister Olivier Nduhungirehe (v.l.n.r.) bei der abschließenden Pressekonferenz des Treffens der Commonwealth-Regierungschefs in Apia am 26. Oktober 2024. Foto: William West/POOL/AFP via Getty Images