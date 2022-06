Computerpanne legt Schweizer Flughäfen Genf und Zürich lahm

Eine Computerpanne hat am Mittwochmorgen die Flughäfen Genf und Zürich in der Schweiz lahmgelegt. Wie der Genfer Flughafen im Onlinedienst Twitter mitteilte, können bis voraussichtlich 11.00 Uhr weder Flugzeuge starten noch landen. Ähnliche Probleme gibt es laut der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA in Zürich. Von der Computerpanne ist demnach die Schweizer Flugsicherung Skyguide betroffen.

Der Schweizer Luftraum wurde aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt, wie die Flugsicherung mitteilte. „Bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide ist es in den frühen Morgenstunden zu einer technischen Störung gekommen, weshalb der Schweizer Luftraum aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt worden ist“, erklärte Skyguide. Die Sperrung gelte bis auf Weiteres. (afp/dl)