Logo Epoch Times

vor 22 Minuten

Historischer Prozess: Spaniens Generalstaatsanwalt vor Oberstem Gericht angeklagt

vor 44 Minuten

OECD-Bericht: Migranten in Deutschland seltener angestellt als Einheimische

vor einer Stunde

Mittelalterlicher Turm mitten in Rom stürzt ein - ein Verletzter

vor einer Stunde

EU-kritisches Bündnis in Tschechien unterschreibt Koalitionsvertrag

vor 2 Stunden

Surfer in Sorge: Eisbachwelle in München ist verschwunden

vor 2 Stunden

Drei Tage: Drohnen über belgischem Militärstützpunkt gesichtet

vor 2 Stunden

5 Cent je Kilowattstunde: Reiche geht von Industriestrompreis ab Januar 2026 aus

vor 4 Stunden

Statt Chatkontrolle: Richterbund fordert IP-Speicherpflicht auf nationaler Ebene

vor 5 Stunden

Maschinenbau-Aufträge brechen im September ein

vor 5 Stunden

Ryanair: 20 Prozent mehr Gewinn dank teurerer Tickets

Logo Epoch Times
Wasserstoff ist noch viel zu teuer

Dänemark eröffnet Großanlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff

In Dänemark ist eine Großanlage zur Herstellung von Wasserstoff eröffnet worden. Das teilte das Unternehmen Everfuel mit. Der Wasserstoff wird auch nach Deutschland geliefert.

top-article-image

Blick auf einen Elektrolyseur für die Herstellung von grünem Wasserstoff.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Dänemark ist eine Großanlage zur Herstellung von Wasserstoff eröffnet worden. Acht Elektrolyseure im westdänischen Fredericia produzieren in einer ersten Phase zunächst täglich rund acht Tonnen Wasserstoff mit Strom aus Wind- und Solaranlagen.
Das teilte das Unternehmen Everfuel mit. Der Wasserstoff wird an eine nahegelegene Raffinerie sowie nach Deutschland geliefert.
Mehr dazu
Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Besonders Deutschland will damit langfristig Erdgas ersetzen. Viele Projekte in dem Bereich stocken, auch das HySynergy-Projekt in Fredericia sollte ursprünglich bereits vor zwei Jahren an den Start gehen.

Wasserstoff ist viel zu teuer

Die Technologien sind noch nicht gänzlich ausgereift und Wasserstoff ist nach wie vor viel zu teuer gegenüber Gas- und Erdölprodukten – insbesondere aufgrund der hohen Kosten für die zu seiner Herstellung benötigte Elektrizität.
Bislang sind nach Angaben der Internationalen Energieagentur in ganz Europa erst vier Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff in Betrieb genommen worden – keine übertrifft derzeit die Marke von einem Megawatt Kapazität.
Mehr dazu
Die Anlage HySynergy soll in vollem Betrieb weit mehr schaffen. „Unsere Ambitionen gehen weit über die 20-Megawatt-Elektrolyseure hier hinaus“, sagte Everfuel-Gründer Jakob Korsgaard AFP. Sein Unternehmen hält 51 Prozent an HySynergy.
„Wir verfügen über einen Stromanschluss, Grundstücke und Infrastrukturen, die für Erweiterungen hier vor Ort auf 350 MW bereit sind“, führte er aus. Dafür brauche es aber den nötigen „politischen Willen“. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.