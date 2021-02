Dänemark plant digitalen Impfpass – „Gesundheitsnachweis“, um Reisen zu erleichtern

Dänemark plant einen digitalen „Impfpass“. „Es wird der zusätzliche Pass sein, den Sie auf Ihrem Mobiltelefon haben können, der dokumentiert, dass Sie geimpft wurden“, erklärte der dänische Finanzminister Morten Bodskov laut Associated Press. In drei oder vier Monaten solle der Pass fertig sein, so Bodskov.

Der Nachweis der Corona-Impfung solle dazu beitragen, die Einschränkungen zu lockern und das Reisen wieder zu öffnen, berichtet in diesem Zusammenhang die britische Internetzeitung „The Independent“.

Laut Bodskov sei die Öffnung des Reiseverkehrs und die der dänischen Gesellschaft als Ganzes „absolut entscheidend“, um die Wirtschaft des Landes wieder in Gang zu bringen.

„CommonPass“ – der weltweite Impfpass

Dem Bericht nach arbeite Klaus Schwabs Stiftung, das Weltwirtschaftsforum, zusammen mit der Schweizer Stiftung „The Commons Project“ zusammen, um den „CommonPass“ zu initiieren, „eine vertrauenswürdige, global interoperable Plattform, auf der Menschen ihren COVID-19-Status dokumentieren können (Gesundheitserklärungen)“, heißt es dort.

Auch die International Air Transport Association habe bereits erklärt, an einer digitalen Plattform zu arbeiten, auf der Passagiere nachprüfbar ihre Test- und Impfergebnisse nachweisen können.

Chinas System-Export

Im Dezember veröffentlichte der ehemalige parlamentarische Berater im Bundestag, Sebastian Friebel, ein Dokument mit dem Namen „Wie soll es weitergehen?“

Darin erklärte Friebel zum „CommonPass“, der seinen Aussagen nach unter anderem von der Rockefeller-Stiftung, Google, der Großbank J.P. Morgan, dem Finanzkonzern BlackRock sowie Vertretern der Vereinten Nationen unterstützt werde, dass alle Regierungen dazu bewegt werden sollen, das System zu benutzen. Er warnte:

Sollten diese Technologien in Deutschland eingeführt werden, wäre das ein erster Schritt in Richtung des chinesischen Sozialkredit-Systems, und ich will mich nicht an die Vorstellung gewöhnen, dass derartige Technik schon bald über unsere Bewegungsfreiheit bestimmen könnte.“

Es sei allerdings davon auszugehen, dass Medien und Regierungen in den kommenden Monaten digitale Immunitätsnachweise oder beispielsweise den „CommonPass“ als Grundvoraussetzung für eine Rückkehr zur Normalität präsentieren werden. (sm)

