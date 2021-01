Demokraten: Impeachment-Antrag für Amtsenthebung Trumps eingereicht

Die US-Demokraten haben im Repräsentantenhaus einen Antrag für eine Amtsenthebung von Präsident Trump eingereicht. Der Impeachment-Text, in dem Trump "Anstiftung zum Aufruhr" vorgeworfen wird, wurde in der Kongresskammer vorgelegt.

Nach der Erstürmung des Kapitols haben die US-Demokraten im Repräsentantenhaus einen Antrag für eine Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump eingereicht. Der Impeachment-Text, in dem Trump „Anstiftung zum Aufruhr“ vorgeworfen wird, wurde am Montag in der Kongresskammer vorgelegt, wie der demokratische Abgeordnete Ted Lieu mitteilte.

Die Demokraten riefen zugleich Vizepräsident Mike Pence auf, Trump abzusetzen. Sollte Pence dies nicht tun, wollen die Demokraten die Anklageerhebung gegen den Präsidenten beschließen, dessen Amtszeit jedoch ohnehin am 20. Januar endet. Es wäre der zweite Impeachment-Versuch gegen Trump. Über eine Amtsenthebung müsste dann der Senat entscheiden.

Vorwurf: „Anstachelung zur Gewalt“

Die Demokraten werfen dem abgewählten Präsidenten vor, seine Anhänger am 6. Januar mit einer Rede zur Gewalt angestachelt zu haben.

„Präsident Trump hat die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Regierungsinstitution ernsthaft gefährdet“, heißt es in der am Montag vorgelegten Impeachment-Resolution. „Er hat die Integrität des demokratischen Systems bedroht, die friedliche Machtübergabe behindert und eine gleichrangige Staatsgewalt gefährdet.“

Die Demokraten verlangen, dass Trump seines Amtes enthoben und von jedem künftigen öffentlichen Amt ausgeschlossen wird. Er könnte dann auch nicht bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten. Kritiker werfen Pelosi und den Demokraten vor, mit dem Impeachment-Verfahren lediglich Trumps Wiederantreteten in vier Jahren verhindern zu wollen. (afp)