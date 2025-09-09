Derzeit kein Urlaubswetter: Sturm und Regen sorgen für Chaos auf Mallorca

Ein Unwetter hat auf Mallorca Überschwemmungen, Flugausfälle und weitere Schäden verursacht. Bis 18:00 Uhr gab es auf der spanischen Urlaubsinsel rund 80 Einsätze, vor allem wegen überschwemmter Straßen und Keller sowie umgestürzter Bäume, wie der Notfalldienst der Balearen mitteilte.

Besonders betroffen waren demnach mit 41 beziehungsweise 18 Einsätzen die mallorquinische Hauptstadt Palma sowie Calvià im Südwesten der Insel.

41 Flüge ausgefallen

Am Flughafen Son Sant Joan in Palma wurden laut der Flughafenbehörde Aena bis zum Nachmittag 41 Flugausfälle, neun Umleitungen und zahlreiche Verspätungen registriert. Insgesamt seien für Dienstag in Palma 906 Flüge geplant gewesen, hieß es. Medien berichteten von Chaos.

Die Behörden hatten bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter angekündigt. Sturmböen erreichten nach amtlichen Angaben teils mehr als 90 Kilometer pro Stunde. Auch an der Meerespromenade in Palma wurden mehrere Bäume vom starken Wind entwurzelt.

Ab dem späten Nachmittag verbesserte sich die Lage zusehends. Ganz gebannt ist die Gefahr allerdings nicht: Die vom Wetterdienst Aemet für Mallorca und auch für die anderen Balearen-Inseln ausgerufene zweithöchste Warnstufe Orange gilt noch bis 7:00 Uhr am Mittwoch. (dpa/red)