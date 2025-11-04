Logo Epoch Times

Familie des Helden der Messerattacke bedankt sich

Wachsender Recyclinganteil bei deutscher Papierproduktion - 84 Prozent Altpapier

16-Jähriger in U-Haft: Soll Minderjährige zu Selbstverletzung genötigt haben

Versicherung, Wäsche, Reparatur: Kosten fürs Auto steigen

Beschäftigungsrekord im Mittelstand - aber Bürokratie bremst

Ukraine greift Ölindustrie in Russland an - Benzinexporte eingeschränkt

Triage-Regelungen verfassungswidrig: Karlsruher Richter geben Ärzten recht

DZ-Bank-Chef Riese: Investoren verlieren Vertrauen in Europa und Deutschland

Die Linke fordert bis zu 100.000 Euro Bußgeld bei Mietwucher

AfD-Politiker Baumann attackiert: Brandanschlag löst politische Empörung aus

Kontakt seit Freitag abgebrochen

Deutscher und sechs weitere Bergsteiger durch Lawine am Himalaya gestorben

Eine geplante Expedition ist schiefgegangen. Mehrere Menschen kamen durch das Unglück ums Leben.

Schnee liegt auf dem Gipfel des Kangchendzönga. Symbolbild.

Foto: Indranil Aditya/NurPhoto via ZUMA Press/dpa

Redaktion
Bei einer Lawine auf ein Basislager von Bergsteigern im Himalaya sind ein Deutscher und sechs weitere Menschen ums Leben gekommen. Neben dem Deutschen seien drei Italiener, ein Franzose und zwei Einheimische am Yalung Ri im Osten des Landes gestorben, teilte das Expeditions-Unternehmen Dreamers Destination mit.

Organisierte Expedition

Fünf Überlebende wurden am Dienstag gerettet. Zudem kamen an einem anderen Berg im Westen des Landes zwei Italiener ums Leben, zu denen seit Freitag der Kontakt abgebrochen war.
Die Schneelawine hatte am Montag zwölf Menschen in dem Basislager am 5630 Meter hohen Berg Yalung Ri im Osten Nepals getroffen.
Sherpa Phurba Tenjing sagte am Dienstag, er habe die Unglücksstelle noch am Montag erreicht und sieben Leichen gesehen. Seine Firma Dreamers Destination hatte die Himalaya-Expedition für drei der sieben Opfer organisiert.
Unter den Überlebenden waren nach Angaben der Polizei zwei Franzosen. Die Suchmannschaften hätten den Unglücksort am Dienstagmorgen mit einem Hubschrauber erreicht und die fünf Menschen gerettet, sagte der Polizist Gyan Kumar Mahato. Nach Angaben von Dreamers Destination sollen auch die sterblichen Überreste der Toten geborgen werden.
In Nepal befinden sich acht der zehn höchsten Berge der Welt, darunter der Mount Everest. Die Gipfel ziehen jedes Jahr hunderte Bergsteiger an. Die Bergsteigersaison im Herbst ist dabei weniger beliebt als das Frühjahr, weil die Tage kürzer und kälter werden und starke Schneefälle drohen.
In der vergangenen Woche hatte der Zyklon „Montha“ in ganz Nepal heftige Regen- und Schneefälle ausgelöst. Auf beliebten Trekkingrouten im Himalaya saßen deshalb zahlreiche Bergsteiger fest.
Zu ihnen gehörten auch zwei Italiener, die beim Aufstieg am 6887 Meter hohen Panbari im Westen Nepals in heftiges Schneetreiben gerieten. Zu ihnen hatte seit Freitag kein Kontakt mehr bestanden – nun vermeldete das italienische Außenministerium ihren Tod. (afp/red)

