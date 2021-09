Die dunklen Ursprünge des Kommunismus – Die Herrschaft des Terrors

„The Dark Origins of Communism“ – zu Deutsch „Die dunklen Ursprünge des Kommunismus“ – ist eine neue Serie von Investigativreporter Joshua Philipp. Darin werden sowohl geschichtliche Hintergründe und Ideen, welche die Ideologie und Prägung des Kommunismus beeinflusst haben, sowie die daraus resultierenden Folgen für die Menschheit genauestens beleuchtet. Neue Folgen erscheinen immer donnerstags um 16:00 Uhr.

Episode 2

Das kommunistische System gewann erstmals während der Französischen Revolution an Boden. Während und nach der Revolution trug François-Noël „Gracchus“ Babeuf, der erste revolutionäre Kommunist, die Ideologie des Kommunismus weiter.

Babeuf glaubte an die Abschaffung des Geldes. In seinem erdachten System sollten die Menschen ihr Erarbeitetes an Vertreter der allmächtigen Regierung abgeben, die es an das Volk zurück verteilen würde.

Nach dem Scheitern der Französischen Revolution rief Babeuf die „Verschwörung der Gleichen“ ins Leben. Es war ein Plan für eine gewaltsame Revolution gegen die französische Regierung. Das Komplott scheiterte. Babeuf wurde verhaftet und 1797 enthauptet.

Wir befassen uns mit Babeufs „Verschwörung der Gleichen“ und dem Umfeld, in dem seine Überzeugungen entstanden sind.

Zum Autor: Joshua Philipp ist ein preisgekrönter investigativer Reporter der Epoch Times und Moderator der Sendung „Crossroads“ von EpochTV. Seine mehr als zehnjährigen Recherchen und Untersuchungen über die Kommunistische Partei Chinas, Subversion und verwandte Themen geben ihm einen einzigartigen Einblick in die globale Bedrohung sowie politische Landschaft und machen ihn gleichzeitig zu einem Experten in Sachen Kommunismus.

