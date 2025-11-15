Die Nexperia-Chipkrise: Wie geopolitische Spannungen die Industrie lähmen

In Kürze:

Ende September übernahm die niederländische Regierung die Kontrolle über den auf niederländischem Boden ansässigen Chiphersteller Nexperia , dessen Eigentümer der chinesische Konzern Wingtech ist.

über den auf niederländischem Boden ansässigen , dessen Eigentümer der chinesische Konzern Wingtech ist. Daraufhin verhängte China ein Exportverbot über Nexperia-Chips, die in China endgefertigt werden.

über Nexperia-Chips, die in China endgefertigt werden. Die deutsche Autoindustrie stand kurz vor einem Produktionsstopp, da die Belieferung mit Chips ausblieb.

stand kurz vor einem Produktionsstopp, da die Belieferung mit Chips ausblieb. Die USA setzten eine Sanktionsregel aus, damit China das Exportverbot für Nexperia-Chips teilweise aufhebt.

Am Donnerstag, 13. November, hat der Deutsche Bundestag der Einsetzung einer Kommission zur „Überprüfung der sicherheitsrelevanten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China“ zugestimmt. In der Debatte wurde das Beispiel der Krise um den Chiphersteller Nexperia von mehreren Abgeordneten genannt.

Ab dem 10. November haben die USA die „50-Prozent-Regel” für die Sanktionsliste für ein Jahr ausgesetzt. Zuvor hatte China den Export von Nexperia-Chips teilweise wieder aufgenommen. Damit hat sich die Chipkrise innerhalb von sechs Wochen entschärft.

EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič begrüßte auf X die „Vereinfachung [Chinas] Exportvorschriften für die EU und globale Kunden“. Exporteuren werden demnach Ausnahmen von den Lizenzanforderungen gewährt, sofern die Waren für zivile Zwecke bestimmt sind.

Die Wiederaufnahme der Chip-Lieferungen sei ein Durchbruch in den Gesprächen zwischen den Niederlanden und China, erklärte der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof gegenüber „Bloomberg“ am Rande des Klimagipfels in Brasilien. Er bestätigte, dass Deutschland und die Europäische Kommission die Verhandlungen unterstützt hatten. Zudem würdigte er das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping Ende Oktober in Südkorea, durch das die Wende eingeleitet wurde.

Am 7. November teilten Volkswagen und der Automobilzulieferer Aumovio mit, dass sie auf Basis von Ausnahmegenehmigungen wieder mit Chips von Nexperia beliefert wurden. Die deutsche Autoindustrie sieht keine Gefahr eines Produktionsstopps mehr.

Nexperia mit Hauptsitz im niederländischen Nimwegen blickt auf eine über 100-jährige Betriebsgeschichte zurück. Das Unternehmen gehörte einst zum Philips-Konzern und dessen Chip-Tochterunternehmen NXP. 2019 übernahm der chinesische Hightech-Konzern Wingtech offiziell den Chiphersteller. Zhang Xuezheng, Gründer und Vorsitzender von Wingtech, übernahm die Rolle des CEOs von Nexperia.

Auf der US-Sanktionsliste gelandet

Am 2. Dezember 2024 setzte damalige Biden-Regierung Wingtech auf die „Entity List“ . Auf diese Liste werden Personen und Unternehmen gesetzt, die den nationalen Sicherheits- und außenpolitischen Interessen der USA zuwiderhandeln. Das bedeutet: Für jede Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Weitergabe von US-Gütern, Software oder Technologie an das gelistete Unternehmen ist eine Lizenz die BIS-Behörde, die zum Handelsministerium gehört, erforderlich.

BIS begründet die Entscheidung mit Wingtechs Erwerb von Chipherstellern, die „für die Verteidigungsindustrie der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten von entscheidender Bedeutung sind, mit dem Ziel, diese Unternehmen nach China zu verlagern und dort ein einheimisches Halbleiterfertigungsökosystem aufzubauen“. Bei solchen Aktivitäten werden die Ausfuhrlizenzen prinzipiell abgelehnt.

Für die Chipherstellung sind amerikanische Rohmaterialien, Software und Technologie unersetzlich. Zu diesem Zeitpunkt war das Tochterunternehmen Nexperia noch nicht von der Sanktionsliste betroffen.

Doch zehn Monate später, am 29. September 2025, setzte das BIS unter der Trump-Regierung eine 50-Prozent-Regel für die Sanktionsliste in Kraft. Das heißt, wenn eine Firma zu mehr als 50 Prozent einem Unternehmen auf der Liste gehört, gelten alle Beschränkungen auch für sie.

Für Nexperia, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Wingtech, bedeutet dies einen Produktionsstopp, da ihr Geschäft vollständig von amerikanischer Technologie abhängt. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Nexperia einen Jahresumsatz von knapp 1,9 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von über 300 Millionen Euro.

Niederländische Regierung übernimmt Kontrolle über Nexperia

Am 30. September, einen Tag später, aktivierte der damalige niederländische Wirtschaftsminister Vincent Karremans das Warenverfügbarkeitsgesetz und übernahm damit die Kontrolle über Nexperia von dessen chinesischer Muttergesellschaft Wingtech.

Das sogenannte Warenverfügbarkeitsgesetz stammt aus dem Jahr 1952, der Zeit des Kalten Krieges, und war zuvor noch nie zum Einsatz gekommen. Es erlaubt der niederländischen Regierung, ein Jahr lang wichtige Unternehmensentscheidungen, etwa im Personalbereich oder zur Verlagerung von Unternehmensbereichen, zu blockieren. Das Alltagsgeschäft soll davon unberührt bleiben.

Am 12. Oktober brachten niederländische Medien den Vorfall an die Öffentlichkeit. Daraufhin gab Den Haag die Übernahme bekannt. Es gebe „akute Anzeichen für gravierende Mängel und Handlungen im Bereich der Unternehmensführung“ bei Nexperia, erklärte die Regierung in einer Pressemitteilung . Dies stelle „ein Risiko für die wirtschaftliche Sicherheit der Niederlande und Europas“ dar.

Vorwürfe gegen chinesischen CEO

In einem Brief an den Parlamentspräsidenten am 14. Oktober begründete Wirtschaftsminister Karremans seine Entscheidung. Nexperia spiele „eine entscheidende Rolle im niederländischen und europäischen Halbleiter-Ökosystem“ und sei von „großer Bedeutung für die wirtschaftliche Sicherheit“.

Seit Ende 2023 führt Nexperia auf eigene Initiative bereits Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium über dieses Thema. Vor Kurzem habe er „ernsthafte Hinweise“ über die Handlungen des chinesischen CEOs Zhang erhalten. Diese beziehen sich unter anderem auf die unzulässige Übertragung von Produktionskapazitäten, finanziellen Ressourcen und Rechten an geistigem Eigentum an ein ausländisches Unternehmen, das sich im Besitz des CEOs befindet und nicht mit Nexperia verbunden ist.

Er sieht dabei „das Risiko eines Wissensverlusts und damit den Verlust künftiger Produktionskapazitäten, die unter anderem für die europäische Automobil-, Unterhaltungselektronik- und Verteidigungsindustrie von entscheidender Bedeutung sind“.

Niederländisches Gericht suspendiert CEO Zhang

Parallel zu den Regierungsmaßnahmen gegenüber Wingtech griff die niederländische Justiz auch bei Nexperia ein. Am 30. September reichten drei europäische Topmanager von Nexperia eine Eilpetition bei der Unternehmenskammer des Amsterdamer Berufungsgerichts ein. Sie beantragten eine Untersuchung sowie sofortige einstweilige Maßnahmen.

Laut einer Stellungnahme von Nexperia kam die Kammer am 7. Oktober zu dem Schluss, dass berechtigte Zweifel an der ordnungsgemäßen Geschäftsführung von Nexperia unter der Leitung Zhangs bestehen. Daraufhin ordnete die Kammer an, Zhang mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer zu suspendieren.

Ferner entschied die Kammer, dass alle Stimmrechte an den von Wingtech indirekt gehaltenen Aktien von Nexperia unter einen von der Kammer ernannten unabhängigen Verwalter gestellt werden. A ußerdem wurde ein europäischer nicht geschäftsführenden Direktor für Nexperia und ein Interims-CEO für die Übergangszeit bestimmt.

Durch politische und juristische Interventionen haben die Niederlande Nexperia praktisch von seinem chinesischen Eigentümer Wingtech entkoppelt. Das wollte China jedoch nicht akzeptieren. Sowohl Wingtech als auch das chinesische Handelsministerium protestierten dagegen.

Als Reaktion darauf belegte Peking Nexperia am 4. Oktober mit einem Exportverbot. Zehn Tage später erklärte das Unternehmen : „Das chinesische Handelsministerium hat eine Exportkontrollmitteilung herausgegeben, die Nexperia China und seinen Subunternehmern den Export bestimmter in China hergestellter Fertigkomponenten und Baugruppen untersagt.“

Deutsche Autoindustrie zittert vor Produktionsstop

Nexperia produziert in großem Umfang Standard-Halbleiter wie Chips, Dioden und Transistoren, die in nahezu allen Elektronikgeräten benötigt werden und wirtschaftlich unverzichtbar sind. Das Unternehmen gilt dabei als Marktführer und ist ein zentraler Akteur in der globalen Lieferkette, besonders für Elektronik- und Automobilindustrie. Weltweit beschäftigt Nexperia rund 12.500 Mitarbeitende an Standorten in Europa, Asien sowie in den USA, und stellt jährlich über 100 Milliarden Chips her.

Die Produktion ist international organisiert: Rohmaterialien kommen vorwiegend aus Taiwan und den USA, die Wafer-Fertigung erfolgt in Europa, während Montage, Prüfung und Verpackung überwiegend in Asien stattfinden. Rund 70 Prozent der finalen Produktionsschritte erfolgen im Werk im südchinesischen Dongguan, von wo aus mehr als die Hälfte der Nexperia-Produkte in Märkte weltweit exportiert wird.

Das chinesische Exportverbot für Nexperia-Chips traf die deutsche Autoindustrie schwer. Der Verband der Automobilindustrie warnte vor baldigen Produktionseinschränkungen bis zu Stopps, falls die Lieferprobleme nicht rasch gelöst werden. Auch der Verband der Elektro- und Digitalindustrie und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau sahen deutliche Risiken und rechneten mit Engpässen, besonders bei Verbrennungsmotoren.

Volkswagen hielt Produktionsprobleme für möglich, der Autozulieferer ZF bereitete an einigen Standorten Kurzarbeit vor. Die Bundesregierung zeigte sich besorgt und sagte, sie stehe in engem Austausch mit allen Beteiligten, einschließlich dem chinesischem Regime.

Doch die Chipkrise eskalierte weiter. Das Unternehmen gab am 29. Oktober bekannt , dass es die weitere direkte Lieferung von Wafern an sein China-Werk einstellen müsse, da Nexperia China die Zahlungen für die Wafer verweigert habe.

Trump-Xi-Treffen wendet das Blatt ab

Die Wende in der Chipkrise wurde am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels erzielt. Am 30. Oktober trafen sich Trump und Chinas Xi in Südkorea und schlossen ein Handelsabkommen. Nexperia stand auf der Agenda.

„China wird geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Wiederaufnahme des Handels aus den chinesischen Werken von Nexperia sicherzustellen. So soll die Produktion wichtiger Legacy-Chips für den Rest der Welt gewährleistet werden.“

Als Gegenbedingung setzen die USA die „50-Prozent-Regel“ ab dem 10. November 2025 für die Dauer von einem Jahr aus.

Riskante Übernahmen aus China

Seit über 15 Jahren erwirbt Peking europäische Firmen in strategischen Branchen wie Technologie und Energie. Laut einem Artikel im „Wall Street Journal“ vom September 2020 tarnen dabei staatliche chinesische Unternehmen oft ihre Beteiligungen hinter verschachtelten Eigentümerstrukturen und europäischen Tochterfirmen.

Ein typisches Beispiel dafür ist die Übernahme von Nexperia durch Wingtech. Das chinesische Hightech-Unternehmen wurde im Jahr 2006 von Zhang Xuezheng, einem ehemaligen Ingenieur bei STMicroelectronics, gegründet. Der 50-jährige Gründer ist selbst Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas. Der chinesische Staat und staatsnahe Investoren halten laut der Datenanalysefirma Datenna mindestens 30 Prozent der Aktien von Wingtech.

Wingtech ging 2013 an die Börse in Shanghai. 2018 erwarb der Konzern den niederländischen Chiphersteller für 3,6 Milliarden US-Dollar – mehr als die Hälfte seiner damaligen Marktkapitalisierung.

Deutschland will Abhängigkeit von China überprüfen

Die kürzlich beendete Chipkrise um Nexperia macht das Sicherheitsrisiko einer chinesischen Übernahme deutlich, hinter der ein kommunistisches Regime steht.

Solche Deals haben sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland ereignet. So übernahm der chinesische Haushaltsgerätehersteller Midea Group im Jahr 2016 den deutschen Roboter- und Automatisierungsspezialisten Kuka für 4,5 Milliarden Euro.

Im Jahr 2022 genehmigte die deutsche Regierung unter Kanzler Olaf Scholz trotz Proteste von Koalitionspartnern die Übernahme eines 24,9-prozentigen Minderheitsanteils am Container-Terminal Tollerort im Hamburger Hafen durch die staatliche chinesische Reederei COSCO für etwa 65 Millionen Euro.