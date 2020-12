Direktor des Geheimdienstes: Fragen des Wahlbetrugs müssen geklärt werden, bevor Sieger der Wahlen benannt wird

Der oberste US-Geheimdienstmitarbeiter John Ratcliffe schlug vor, dass Wahlklagen und andere Fragen geklärt werden müssen, bevor der Sieger der Präsidentschaftswahlen vom 3. November bekannt gegeben werden kann.

Der Direktor der National Intelligence, John Ratcliffe, unterstrich am 6. Dezember bei „Fox News“, dass Fragen, die vom Rechtsteam von Präsident Donald Trump angesprochen wurden, vor Gericht angehört werden müssen.

„Wir werden sehen, wer auf welchen Stühlen sitzt und ob es eine Biden-Administration gibt“, äußerte er sich gegenüber „Sunday Morning Futures“-Moderatorin Maria Bartiromo. Aufgrund der beispiellosen Ausweitung der Briefwahl seien noch viele Fragen zu den Ergebnissen offen.

„Im Wesentlichen hatten wir in diesem Land eine landesweite Briefwahl in einer Weise, wie wir sie noch nie zuvor gesehen hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt stimmten dieses Jahr fast 73 Prozent der amerikanischen Bevölkerung vor dem Wahltag ab, ein guter Prozentsatz davon per Post“, sagte Ratcliffe.

„Das ist ein Anstieg um etwa 80 Prozent im Vergleich zu allem, was wir bisher gesehen haben.“ Folglich sei es kein Wunder, dass im Rahmen der Briefwahl Fragen aufgeworfen würden, sowohl in Gerichtsverfahren als auch von den normalen Amerikanern, so der Geheimdienst-Leiter weiter.

In dem Interview erwähnte Radcliffe Anschuldigungen, die in den letzten Tagen erhoben wurden. Demnach habe ein Lastwagenfahrer gesagt, er habe Hunderttausende von offenbar ausgefüllten Briefwahlzetteln von Long Island, New York, nach Pennsylvania transportiert.

Er sprach auch über Filmmaterial, das das Trump-Team kürzlich erhalten habe. Dieses zeige, wie Wahlhelfer in Atlanta schwarze, kofferartige Stimmzettelbehälter unter einem Tisch hervorholten, nachdem Wahlbeobachter und andere Mitarbeiter zuvor angewiesen worden waren, nach Hause zu gehen.

„Die Leute müssen verstehen, dass das Fragen von Wahlbetrug berührt – Dinge wie Postfahrer, die sagen, sie hätten über 200.000 Stimmzettel von New York nach Pennsylvania gebracht. Angeblich wurden Zehntausende Stimmzetteln per Post eingesendet, ohne dass sie Falten oder Knicke aufweisen. Mehr Stimmen als Stimmzettel, die an verschiedenen Orten ausgegeben wurden“, sagte Ratcliffe weiter.

„Leute, die fragwürdige Erklärungen für Koffer und Videobeweise haben. Dabei geht es um Wahlbetrug, der untersucht werden muss, und es gibt eine Menge davon und es betrifft nicht nur eine Person oder eine Gruppe von Menschen. Es geht um das ganze Land.“

Folglich, so Ratcliffe, seien zahlreiche Amerikaner nicht der Ansicht, dass „die Stimmen fair ausgezählt wurden, dass die Prozesse auf staatlicher und lokaler Ebene nicht fair verwaltet wurden“. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)