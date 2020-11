Dominion bestätigt Spende an die Clinton-Stiftung

Die in Denver ansässige Firma Dominion hat in einem Statement zugegeben, der Clinton-Stiftung 2014 gespendet zu haben, sie dementiert dagegen Meldungen über Verbindungen zu Smartmatic oder zu Mitgliedern der Familien Pelosi oder Feinstein.

Dominion Voting Systems hat die Vorwürfe zurückgewiesen, bei den US-Präsidentschaftswahlen am 3. November die Kandidaten der Demokraten favorisiert zu haben.

Auch die Berichte über eine Server-Razzia in Deutschland und Verbindungen zur Kaliforniens Staatssekretärin Diane Feinstein bezeichnete das Unternehmen als Falschmeldung.

Dominion räumte aber ein, dass es eine Spende an die Clinton Foundation (Clinton-Stiftung) geleistet hatte und ein früherer Mitarbeiter der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, als Lobbyist eingestellt wurde. Allerdings gebe es keine sonstigen Beziehungen zur Clinton Global Initiative, Smartmatic, Scytl oder eine Verbindung zu Venezuela.

Hinsichtlich der Spende berief sich Dominion auf einen Bericht von Associated Press: „Dominion tätigte bei einem Treffen der Clinton Global Initiative im Jahr 2014 eine einmalige philanthropische Spende.“ Die Clinton Foundation sei aber nicht an Dominion oder an deren Operationen beteiligt. Auch seien beim Treffen parteiübergreifend Teilnehmer anwesend gewesen, die sich für internationalen Demokratieaufbau einsetzten.

Dominion verwies darüber hinaus auf einen AP-Bericht. Dieser belegt, dass Nadeam Elshami, ehemaliger Stabschef von Nancy Pelosi, Dominion im Rahmen eines Lobbyisten-Teams vertreten hatte. Laut Bericht bestand das Team nicht nur aus Demokraten, sondern umfasste auch Republikaner. Als Beispiel wurden hochrangige Politiker genannt, wie der ehemalige Parlamentssprecher John Boehner und der ehemalige Vizepräsident Dick Cheney.

Spende an die Clinton-Stiftung bestätigt – Keine Verbindung zur Familie

In einer Erklärung von vergangener Woche hat Dominion zunächst bestritten, dass es Verbindungen zu Smartmatic, einem anderen Hersteller von Wahlsoftware, habe.

Dominion gab aber zu, dass beide Firmen auf den Philippinen zusammengearbeitet hatten und vor etwa 10 Jahren kaufte Dominion Vermögenswerte von Sequoia – ein Unternehmen, das wiederum eng mit Smartmatic verbundenen ist. Es gab allerdings zwischen den beiden Firmen Rechtsstreitigkeiten. Einige Mitglieder des Wahlkampfteams von Präsident Trump hatten in jüngsten Interviews darauf hingewiesen, dass Smartmatic Verbindungen zu Dominion habe.

Dominion steht seit dem Wahltag im Mittelpunkt der Kontroverse, nachdem im Bezirk Antrim, Michigan, am Wahltag fälschlicherweise 6.000 Stimmen für Donald Trump auf Joe Biden übertragen wurden. Später wurde die Differenz bei den Ergebnissen zwar rückgängig gemacht, Beamte des Bezirks sagten aber, der Fehler sei darauf zurückzuführen, dass der Bezirksbeamte die Software von Dominion nicht aktualisiert hatte.

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von tik/sza)

Originalfassung: Dominion Confirms Clinton Foundation Donation, Former Pelosi Staffer Link