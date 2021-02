Vollständige Erklärung: Trump rechnet mit Senator McConnell ab

US-Präsident Donald Trump spricht zu den Medien in der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) am 24. September 2019 in New York City. Foto: Spencer Platt/Getty Images

Der ehemalige Präsident Donald Trump gab am Dienstag (16. Februar) eine Erklärung zu Mitch McConnell ab.

Lesen Sie hier die vollständige Erklärung:

Erklärung von Donald J. Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Die Republikanische Partei kann mit politischen „Führern“ wie Senator Mitch McConnell an ihrer Spitze nie wieder respektiert oder stark sein. McConnells Hingabe an „Business as usual“, Status-quo-Politik, zusammen mit seinem Mangel an politischer Einsicht, Weisheit, Geschick und Persönlichkeit, hat ihn schnell vom Mehrheitsführer zum Minderheitsführer gemacht, und es wird nur noch schlimmer werden.

Die Demokraten und Chuck Schumer haben McConnell an der Nase herumgeführt – sie hatten es noch nie so gut – und sie wollen, dass es so bleibt! Wir wissen, dass unsere „America First“-Agenda ein Gewinner ist, nicht McConnells „Beltway First“-Agenda [„Inside the Beltway“ bezeichnet das politische Establishment in der US-Bundeshauptstadt Washington D.C.] oder Bidens „America Last.“ [Amerika zuletzt].

Im Jahr 2020 habe ich die meisten Stimmen aller amtierenden Präsidenten in der Geschichte erhalten, fast 75 Millionen. Jeder amtierende Republikaner im Repräsentantenhaus hat zum ersten Mal seit Jahrzehnten gewonnen. Wir haben 15 Sitze gewonnen, was Nancy Pelosi fast ihren Job gekostet hätte.

Die Republikaner gewannen Mehrheiten in mindestens 59 der 98 parteilichen Legislativkammern, während die Demokraten es nicht schafften, eine einzige Legislativkammer von rot auf blau zu ändern. Im „Senat von Mitch“ habe ich im Alleingang in den letzten beiden Wahlzyklen mindestens 12 Senatssitze gerettet, mehr als acht allein im Zyklus 2020 — und dann kam das Georgia-Desaster, wo wir beide Sitze im US-Senat hätten gewinnen sollen.

McConnell hat das Angebot der Demokraten, 2.000 Dollar Stimulus-Schecks auszustellen, mit 600 Dollar ausgeglichen. Wie soll das funktionieren? Es wurde zur Hauptwerbung der Demokraten und war ein großer Gewinn für sie. McConnell hat sich dann selbst, einen der unbeliebtesten Politiker der Vereinigten Staaten, in die Werbung eingebracht.

Viele Republikaner in Georgia stimmten für die Demokraten, oder wählten einfach gar nicht. Sie waren verärgert, dass ihr unfähiger Gouverneur, Brian Kemp, Staatssekretär Brad Raffensperger und die Republikanische Partei, ihre Arbeit an der Wahlintegrität während des Präsidentschaftsrennens 2020 nicht getan haben.

Es war ein komplettes Wahldesaster in Georgia und einigen anderen Swing States. McConnell hat nichts getan und wird auch nie tun, was getan werden muss, um ein faires und gerechtes Wahlsystem für die Zukunft zu sichern. Er besitzt nicht das Format dazu, hatte es nie und wird es auch nie haben.

Ich bedauere einzig und allein, dass McConnell bei der Wahl 2020 vor den großartigen Bürgern von Kentucky um meine starke Unterstützung und Zustimmung „gebettelt“ hat, und ich sie ihm gab. Er stieg von einem Punkt Rückstand auf 20 Punkte auf und gewann.

Wie schnell er doch vergisst. Ohne meine Befürwortung hätte McConnell verloren, und zwar gründlich verloren. Jetzt sind seine Zahlen niedriger als je zuvor, er zerstört die republikanische Seite des Senats und schadet damit ernsthaft unserem Land.

Ebenso hat McConnell wegen der beträchtlichen chinesischen Geschäftsbeteiligungen seiner Familie keine Glaubwürdigkeit in Bezug auf China. Er unternimmt nichts gegen diese enorme wirtschaftliche und militärische Bedrohung.

Mitch ist ein mürrischer, missmutiger und nicht lächelnder politischer Mitläufer. Wenn die republikanischen Senatoren bei ihm bleiben, werden sie nicht wieder gewinnen. Er wird niemals tun, was getan werden muss oder was für unser Land richtig ist. Wo es erforderlich und angemessen ist, werde ich primäre Kontrahenten unterstützen, die sich für „Making America Great Again“ und unsere Politik des „America First“ einsetzen. Wir wollen eine hervorragende, kraftvolle, wohlüberlegte und mitfühlende Führung.

Vor der Pandemie hatten wir die größten Wirtschafts- und Beschäftigungszahlen in der Geschichte unseres Landes. Ebenso war unsere wirtschaftliche Erholung nach Covid die beste der Welt. Wir haben Steuern und Verordnungen gesenkt, unser Militär wieder aufgebaut, uns um unsere Veteranen gekümmert, sind energieunabhängig geworden, haben die Mauer gebaut und den massiven Zustrom von Illegalen in unser Land gestoppt, und so vieles mehr.

Und jetzt strömen die Illegalen herein, die Pipelines werden gestoppt, die Steuern werden steigen, und wir werden nicht mehr energieunabhängig sein.

Dies ist ein großer Moment für unser Land, und wir können ihn nicht verstreichen lassen, indem wir drittklassige „Führer“ benutzen, um unsere Zukunft zu diktieren!

Der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, reagierte bislang nicht auf eine Anfrage von The Epoch Times für eine Stellungnahme.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: READ: Former President Donald Trump’s Full Statement on Mitch McConnell (deutsche Bearbeitung von aa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!