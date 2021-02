Donald Trumps vollständige Stellungnahme zum Freispruch im Amtsenthebungsverfahren

"Größte Hexenjagd in der Geschichte unseres Landes"

Der 45. Präsident der USA – Donald Trump – gab eine Erklärung ab, nachdem der Senat in einem zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen ihn mit 57 zu 43 Stimmen dafür gestimmt hatte, ihn freizusprechen.

Lesen Sie hier sein vollständiges Statement:

Ich möchte zunächst meinem Team von engagierten Anwälten und den anderen für ihre unermüdliche Arbeit zur Wahrung der Gerechtigkeit und Verteidigung der Wahrheit danken.

Mein tiefster Dank gilt auch allen Senatoren und Kongressmitgliedern der Vereinigten Staaten, die stolz für die Verfassung einstanden, die wir alle ehren, und für die heiligen Rechtsgrundsätze im Herzen unseres Landes.

Unsere geschätzte konstitutionelle Republik wurde auf der unparteiischen Rechtsstaatlichkeit gegründet, dem unverzichtbaren Schutz unserer [staatlichen] Freiheiten, unserer Rechte und unserer [persönlichen] Freiheiten.

Es ist ein trauriges Zeichen unserer Zeit, dass eine politische Partei in Amerika einen Freischein erhält, die Rechtsstaatlichkeit zu verunglimpfen, Strafverfolgungsbehörden zu diffamieren, Mobs anzufeuern, Randalierer in Schutz zu nehmen und Gerechtigkeit in ein Instrument politischer Rache zu verwandeln, und alle Personen und Standpunkte, mit denen sie nicht einverstanden sind, zu verfolgen, auf einer schwarzen Liste zu führen, zu kündigen und zu unterdrücken.

Ich habe und werde immer ein Verfechter der unerschütterlichen Rechtsstaatlichkeit, der Helden der Strafverfolgung und des Rechts der Amerikaner sein, die Themen des Tages ohne Bosheit und ohne Hass friedlich und ehrenvoll zu diskutieren.

Dies war eine weitere Phase der größten Hexenjagd in der Geschichte unseres Landes. Kein Präsident hat jemals so etwas durchgemacht, und es geht weiter, weil unsere Gegner die fast 75 Millionen Menschen nicht ausradieren können, die höchste Zahl [an Wählern], die jemals ein amtierender Präsident bekommen hat, vor nur ein paar Wochen.

Ich möchte auch den Millionen ehrbaren, fleißigen, gesetzestreuen, Gott und und das Land liebenden Bürgern meinen Dank aussprechen, die diese wichtigen Prinzipien – in diesen sehr schwierigen und herausfordernden Zeiten – mutig unterstützt haben.

Unsere historische, patriotische und schöne Bewegung, Amerika wieder großartig zu machen, hat gerade erst begonnen. In den kommenden Monaten möchte ich Sie an vielen Dingen teilhaben lassen und freue mich darauf, unsere unglaubliche gemeinsame Reise fortzusetzen, um eine amerikanische Großartigkeit für alle zu schaffen. So etwas hat es noch nie gegeben!

Es liegt so viel Arbeit vor uns, und bald werden wir mit einer Vision für eine strahlende und grenzenlose amerikanische Zukunft auftauchen.

Zusammen gibt es nichts, was wir nicht erreichen können.

Wir bleiben ein Volk, eine Familie und eine herrliche Nation unter Gott, und es liegt in unserer Verantwortung, dieses großartige Erbe für unsere Kinder und für kommende Generationen von Amerikanern zu bewahren.

Möge Gott Sie alle segnen und möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika für immer segnen.

Übernommen und übersetzt aus Epoch Times USA

(er)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!