Dr. Seuss-Bücher („Der Grinch“) wegen „verletzender und falscher“ Bildsprache aus dem Programm genommen

Bücher von Dr. Seuss in der Ausleihe einer öffentlichen Bücherei in Chicago. Die Titel „On Beyond Zebra!“ und „And to Think That I Saw it on Mulberry Street“ gehören zu den sechs Titeln, die nicht mehr aufgelegt werden. Foto: Scott Olson/Getty Images

Die Politische Korrektheit macht auch vor Kinderbüchern nicht halt. Auch nicht vor einem Urgestein der amerikanischen Literatur, der 50 Bücher verfasst hat, von denen einige nach wie vor zu den beliebtesten gehören.

In einem bemerkenswerten Akt von Selbstzensur verkündete der Verlag Dr. Seuss Enterprises am Dienstag, sechs Bücher des bekannten US-Kinderbuchautors und „Grinch“-Erfinders Dr. Seuss aus ihrem Programm zu entfernen. Zurückgezogen werden sollen unter anderem die Bücher „If I Ran the Zoo“ und „The Cat’s Quizzer“.

Der Verlag, der das Werk des 1991 verstorbenen Autors vertritt und vermarktet, erklärte am Dienstag, in den Büchern würden Menschen auf „verletzende und falsche Weise“ dargestellt. Hintergrund ist die Darstellung von Schwarzen, Asiaten und Arabern.

Man habe Feedback vonseiten des Publikums, einschließlich Lehrern, Akademikern und Fachleuten ausgewertet und sei „zum Handeln verpflichtet“. Der Verkaufsstopp der Bücher sei ein Teil der „Verpflichtung und (…) umfassenderen Plans“, um sicherzustellen, dass der Katalog von Dr. Seuss Enterprises „alle Bevölkerungsgruppen und Familien repräsentiert und unterstützt.“

Dr. Seuss ist einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren der englischsprachigen Welt. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehr als 650 Millionen Mal verkauft. Zu seinen bekanntesten Werken gehören „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“, „Grünes Ei mit Speck“ und „Der Kater mit Hut“. Viele seiner Bücher wurden auch verfilmt.

Theodor Seuss Geisel alias Dr. Seuss war zwei Jahrzehnte lang das Gesicht des „Read Across America Day“, einer jährlichen Veranstaltung, die Kinder zum Lesen animieren soll. Dieser Tag wurde seit 1998 am 2. März, dem Geburtstag des Autors, begangen.

Während die Präsidenten Barack Obama und Donald Trump den Autor in ihren jährlichen Wortworten erwähnten, nannte Biden ihn in der diesjährigen Proklamation für den Lesetag nicht. Auf der Website von „Read across America“ ist kein Hinweis mehr auf Dr. Seuss zu finden. Es wird vielmehr dazu aufgerufen, eine Nation diverser Leser zu errichten.

Nach wie vor große Popularität

Mehrere Buchhändler in den USA haben nicht vor, Titel von Dr. Seuss aus dem Verkauf zu nehmen, berichtete das „Wall Street Journal“. Der Geschäftsführer des größten US-amerikanischen Buchhandelsunternehmens, Barnes & Noble, James Daunt, äußerte sich nicht zu den Gründen zu den zurückgezogenen Titeln, wies aber darauf hin, dass die Kerntitel von Dr. Seuss beständige Klassiker der Kinderliteratur sind.

Auf die Nachricht über die Aussortierung der sechs Titel werden jetzt Bücher für Hunderte oder sogar Tausende Dollar auf eBay verkauft. Unter der Forbes-Liste der „bestbezahlten toten Prominenten des Jahres 2020“ rangiert Dr. Seuss direkt hinter Michael Jackson auf Platz 2.

Der Sohn eines deutschstämmigen Vaters war ein lebenslanger Liberaler. Seine Kinderbücher enthielten oft politische Satire. Er versuchte in ihnen, Freiheit und Fantasie zu betonen, während er Unterdrückung, Antisemitismus und Umweltzerstörung kritisierte.

Dr. Seuss‘ Buch „Oh, the Places You’ll Go!“ ist zu einer festen Größe bei Highschool-Abschlussfeiern geworden. Viele Abschlussredner haben die denkwürdige Zeile zitiert: ‚Du hast Hirn im Kopf. Du hast Füße in Deinen Schuhen. Du kannst Dich in jede Richtung lenken, die Du wählst.‘

Es gilt als anschauliches und humorvolles Werk, das Absolventen daran erinnert, dass sie ihr Schicksal selbst in der Hand haben und daher weise wählen sollten.

Isabel Van Brugen hat zu diesem Bericht beigetragen.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Dr. Seuss books Cancelled over ‘Hurtful and Wrong’ Imagery (deutsche Bearbeitung von mk)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!