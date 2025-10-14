Logo Epoch Times

Zweistöckiges Gebäude eingestürzt

Drei Polizisten in Italien bei Explosion getötet

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rücken zu einem Landhaus nahe Verona aus. Berichten zufolge kommt es plötzlich zu einer Explosion.

top-article-image

Italienische Polizisten sind bei einer Explosion gestorben. (Symbolbild)

Foto: Christoph Sator/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bei einer Explosion während eines Polizeieinsatzes in Norditalien sind laut Medienberichten drei Polizisten ums Leben gekommen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, wurden weitere Einsatzkräfte bei dem Vorfall in Castel D’Azzano südlich der Stadt Verona verletzt. Demnach war die Polizei gerade dabei ein Landhaus zu räumen, in dem sich drei Menschen befunden hatten.
Die zuständigen Carabinieri in Verona äußerten sich auf Nachfrage zunächst nicht. Durch die Explosion stürzte das zweistöckige Gebäude laut Ansa ein und begrub die Polizisten unter sich. Einsatzkräfte der Feuerwehr, die ebenfalls vor Ort waren, eilten umgehend zu Hilfe.
Für die drei Carabinieri sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Zudem wurde eine Frau, die sich in dem Haus befunden hatte, verletzt. Nach Informationen von Ansa soll sie die Explosion ausgelöst haben. (dpa/red)

