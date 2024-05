Drei Verletzte nach mutmaßlichem Messerangriff in Schule in Großbritannien

Bei einem mutmaßlichen Messerangriff in einer Schule in Großbritannien sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei von South Yorkshire am Mittwoch mitteilte, wurde sie gegen 08:50 Uhr (09:50 MESZ) über einen Vorfall „mit einem scharfen Gegenstand“ am Birley Community College in Sheffield informiert.

Drei Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind. Später sei ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden.

Ähnlicher Vorfall am Freitag in Wales

Wenige Tage zuvor hatte es in Wales einen ähnlichen Vorfall gegeben. Vergangenen Freitag musste sich ein 13-jähriges Mädchen vor einem Gericht in Wales wegen dreifachen Mordversuchs an einer Schule verantworten.

Ihr wurde vorgeworfen, zwei Tage zuvor zwei Lehrer und einen Schüler an einer Schule in Ammanford nördlich der Großstadt Swansea niedergestochen zu haben.

Die beiden Lehrer und eine jugendliche Schülerin wurden nach der Attacke mit Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Amman Valley School mit ihren 1.450 Schülern im Alter zwischen elf und 18 Jahren war wegen des Messerangriffs vier Stunden lang abgeriegelt gewesen.

Angreifer mit Schwert in London

Am Dienstag hatte ein mit einem Schwert bewaffneter Mann in London einen 14-jährigen Jungen auf offener Straße getötet und vier weitere Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten. Der 36-jährige Angreifer wurde festgenommen und befand sich am Mittwochmorgen im Krankenhaus. Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus. (afp)