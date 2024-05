Frankreich: Drei Vollzugsbeamte bei Angriff auf Gefangenentransporter getötet

Wie aus Polizeikreisen verlautete, sollten die Beamten einen Häftling von Rouen nach Évreux bringen. Nach dem Angriff an einer Mautstelle in Incarville in der nordfranzösischen Region Eure seien der Häftling und die Täter geflüchtet.

Der Angriff wurde von einem Kommando aus mehreren Tätern ausgeführt, die zwei Fahrzeuge benutzten. Eines dieser Fahrzeuge wurde kurz nach der Tat ausgebrannt gefunden. Justizminister Éric Dupond-Moretti berief nach dem Angriff einen Krisenstab in seinem Ministerium ein. (afp)