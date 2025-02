Drei weitere israelische Geiseln an das Rote Kreuz übergeben

Zwei am Samstag von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas freigelassenen Geiseln Yarden Bibas und Ofer Kalderon sind nach israelischen Angaben zurück in Israel. Sie seien vom Roten Kreuz an die israelische Armee übergeben und von Spezialkräften nach Israel gebracht worden, erklärte die Armee. Zuvor hatte die Hamas die zwei Männer im Rahmen der Waffenruhe mit Israel nach 484 Tagen in Geiselhaft freigelassen.

Ein dritter Mann wurde am Hafen der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens an das Rote Kreuz übergeben, wie auf live-Fernsehaufnahmen zu sehen war. (afp/dpa/red)