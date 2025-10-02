Logo Epoch Times

Debatte über Doppelstaatler: Drei Auslandsoperateure der Hamas mit deutschem Pass festgenommen

Sarkophag über Tschernobyl hat wieder Strom - kein Strahlungsaustritt

Nach Schuleinsturz in Indonesien: Kein Lebenszeichen mehr von Verschütteten

Zwei Jahre nach dem Überfall: Sieben Deutsch-Israelis noch immer als Geiseln in Gaza

Politbarometer: Wiedervereinigung hat Leben im Westen kaum beeinflusst

Französisches Militär entert verdächtigen Tanker der russischen Schattenflotte

Israel fängt Yachten-Flotte vor Gaza ab - „Greta und ihre Freunde sind in Sicherheit und gesund"

Gastgewerbe schlägt nach Wiesn-Sperrung Verlängerung vor

Flugausfälle nach Kabelbrand am Flughafen Stuttgart

Israelische Marine fordert Gaza-Flotille mit Thunberg zur Umkehr auf

Haushaltsdebatte in Paris

Dritter landesweiter Protesttag in Frankreich: 160 Demonstrationen angemeldet

In Frankreich wurde zum dritten landesweiten Prozesstag gegen Macrons Wirtschaftspolitik aufgerufen. Mehrere Gewerkschaften planen Kundgebungen und Streiks.

top-article-image

Ein Plakat mit der Aufschrift „Ungerechtigkeit“: In Frankreich sind heute erneut viele Protesten gegen die Regierungspolitik geplant.

Foto: Ian Langsdon/AFP via Getty Images

Redaktion
In Frankreich wollen am Donnerstag erneut zahlreiche Menschen auf die Straßen gehen, um gegen die von Präsident Emmanuel Macron betriebene Wirtschaftspolitik zu protestieren. Mehrere Gewerkschaften haben zu Kundgebungen und Streiks aufgerufen.
Es ist der dritte landesweite Protesttag seit der Amtsübernahme von Premierminister Sébastien Lecornu. Bislang sind etwa 160 Demonstrationen angemeldet.
Lecornus Haushaltsentwurf ist noch nicht bekannt. Eine erste Fassung soll heute dem Staatsrat vorgelegt werden. Lecornu will morgen noch mit den Sozialisten verhandeln, denen bei der Haushaltsdebatte eine entscheidende Rolle zukommt.
Mit der Vorstellung einer neuen Regierungsmannschaft wird am Samstag gerechnet. Mehrere führende Kabinettsmitglieder dürften ihre Posten behalten. Frankreich einen neuen Verteidigungsminister, da zuvor Lecornu selbst dieses Amt innehatte. (afp/red)

