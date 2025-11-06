Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Auch Immunität von AfD-Abgeordnetem Arne Raue aufgehoben

vor 14 Minuten

Gelsenkirchen: Cannabisplantage wegen piependen Feuermelders aufgeflogen

vor 35 Minuten

„Promi“-Betrug - Deutsche wollte zu Schlager-Star ziehen

vor einer Stunde

Amokfahrer in Frankreich beruft sich auf Allah

vor einer Stunde

Europas größter Batteriespeicher in der Lausitz geplant

vor einer Stunde

ARD-„Deutschlandtrend“: Sicherheitsgefühl in Deutschland sinkt

vor 2 Stunden

Klimagipfel in Belém : UNO prangert Scheitern bei Erreichen des 1,5-Grad-Ziels an

vor 3 Stunden

Miliz im Sudan stimmt humanitärer Waffenruhe zu

vor 3 Stunden

Frankreich kontrolliert 200.000 Shein-Pakete am Flughafen

vor 3 Stunden

US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi geht in den Ruhestand

Logo Epoch Times
Schweden

Drohnensichtung in Göteborg - deutsche Flüge betroffen

In den vergangenen Wochen wirbelten Drohnen in der Nähe von Flughäfen immer wieder kurzzeitig den Luftverkehr durcheinander, zuletzt unter anderem in Hannover. Nun ist ein Airport in Schweden dran.

top-article-image

Mindestens eine Drohne ist am schwedischen Flughafen Göteborg-Landvetter gesichtet worden. (Symbolbild)

Foto: Steffen Trumpf/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Am Flughafen der schwedischen Großstadt Göteborg ist mindestens eine Drohne gesichtet worden. Der Luftverkehr am Airport Göteborg-Landvetter sei deshalb momentan eingestellt, sagte ein Vertreter der zuständigen Behörde Luftfartsverket am Abend unter anderem der Zeitung „Aftonbladet“. Der Flughafenbetreiber Swedavia teilte mehreren schwedischen Medien ebenfalls mit, dass der Luftraum über dem Flughafen derzeit gesperrt sei.
Wie eine Auflistung von Swedavia zeigte, mussten zwei Flüge aus München und Frankfurt umgeleitet werden – wohin, ging aus den Angaben nicht hervor. Dem „Aftonbladet“ zufolge wurden die Flieger jeweils in die dänische Hauptstadt Kopenhagen, rund 230 Kilometer weiter südlich, geschickt. Flüge aus Göteborg nach München und Frankfurt wurden zudem gestrichen.
Ominöse Drohnensichtungen hatten in den vergangenen Wochen an diversen Flughäfen in NATO-Ländern für Unruhe gesorgt. Unter anderem sorgte die Beobachtung mehrerer größerer Drohnen Ende September in Kopenhagen für stundenlanges Flugchaos.
Zuletzt war am Dienstagabend auch der Flugbetrieb am Brüsseler Flughafen wegen Drohnensichtungen zweimal zum Erliegen gekommen. Dutzende Flüge mussten gestrichen werden. Am Mittwochabend gab es einen solchen Vorfall dann auch am Flughafen in Hannover. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.