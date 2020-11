Editorial: Auf der Suche nach der Wahrheit, mit Ihnen, unseren Lesern, ohne Furcht oder Bevorzugung

"Unsere Nation", so schrieb die amerikanische The Epoch Times in ihrem Editorial, "steht vor einer schwierigen Zeit." Deutschland auch. So wie unsere amerikanischen Kollegen wollen wir auch mit Ihnen, unseren Lesern in Deutschland, gemeinsam nach der Wahrheit suchen, ohne Furcht oder Bevorzugung. "Wir unterstützen uns gegenseitig; Sie sind nicht allein."

Unsere Nation steht vor einer schwierigen Zeit.

Am 3. November stimmten die Amerikaner im ganzen Land für ihren nächsten Präsidenten. Inzwischen haben wir jedoch erfahren, dass am 3. November und in den darauf folgenden Tagen die Integrität der Wahl in bestimmten Gegenden möglicherweise beeinträchtigt wurde, da Anschuldigungen über Unregelmäßigkeiten aufgetaucht sind.

Diese Vorwürfe müssen zwar noch vor Gericht bewiesen werden, aber sie sind in ihrem Ausmaß und ihrer Schwere beispiellos.

Die Epoch Times ist der Ansicht, dass es sowohl unsere journalistische als auch unsere staatsbürgerliche Pflicht ist, über glaubwürdige Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten zu berichten und zu prüfen, ob sie der Wahrheit entsprechen.

Aus diesem Grund konnten Sie in der Epoch Times von eidesstattliche Erklärungen lesen, die von Umfragebeobachtern abgegeben wurden, die Fehlverhalten im Wahlprozess beklagen, und über den Stand von mindestens acht derzeit anhängigen Gerichtsverfahren und zwei anhängigen Nachzählungen.

Die Ereignisse der vergangenen Woche haben das Vertrauen vieler Amerikaner in unsere Republik zutiefst erschüttert. Und wir glauben, dass wir durch eine ehrliche Berichterstattung über diese Herausforderungen nicht nur dazu beitragen, die Integrität des Wahlprozesses zu schützen, sondern auch dazu, das Vertrauen in das System wiederherzustellen.

Dieses Vertrauen ist, so glauben wir, durch die Medien im Allgemeinen schwer beschädigt worden, die glaubwürdige Behauptungen und laufende Rechtsstreitigkeiten, die sich auf die Wahl auswirken könnten, ignorieren und stattdessen ihre Zuhörer irreführen, indem sie vorgeben, die Wahlergebnisse seien endgültig.

In den vergangenen 20 Jahren haben wir uns immer der Suche nach der Wahrheit und der Berichterstattung darüber gewidmet, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen und das Gewissen der Menschen zu erheben.

Unsere Standards haben sich auch unter Druck nicht geändert. Wir sind eine unabhängige Nachrichtenorganisation, die frei vom Einfluss einer Regierung, eines Unternehmens oder einer politischen Partei ist. Stattdessen werden wir von Lesern wie Ihnen unterstützt, und wir möchten Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen und Ihre Unterstützung danken.

Für unsere unabhängige Berichterstattung waren wir beispiellosen Angriffen ausgesetzt. Diese Angriffe kamen früher vor allem von der Kommunistischen Partei Chinas, die seit dem Tag, an dem unsere Medien in Amerika von chinesich-stämmigen Amerikanern gegründet wurden, versucht hat, uns zum Schweigen zu bringen. So wurden beispielsweise kurz nach unserer Gründung unsere Mitarbeiter in China alle verhaftet und inhaftiert. In Amerika wurden unsere Anzeigenkunden von chinesischen Konsularbeamten bedroht, und unsere Zeitungsboxen wurden mutwillig zerstört. In Hongkong wurde eine unserer Druckerpressen in Brand gesteckt.

Kürzlich kamen diese Angriffe von unseren Kollegen, anderen amerikanischen Medienorganisationen, die mit unserer Berichterstattung nicht einverstanden sind.

Wir sind uns bewusst, dass wir wegen unserer unabhängigen Berichterstattung erneut angegriffen werden könnten. Aber um der Wahrheit und Integrität willen werden wir unserer journalistischen Verantwortung treu bleiben.

Während unsere Nation durch diese schwierige Zeit navigiert, möchten wir unsere Leser wissen lassen, dass Sie nicht allein sind. Es gibt Millionen anderer freiheitsliebender Menschen, die unsere Nation und ihre Prinzipien lieben und die wie Sie nach der Wahrheit suchen.

Wir unterstützen uns gegenseitig; Sie sind nicht allein.

