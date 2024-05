„Ein Auto weniger“: Wie das WEF den privaten Pkw-Besitz reduzieren will

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) setzt sich maßgeblich dafür ein, die Mobilitätswende – also den Umstieg vom Verbrennerfahrzeugen auf Elektroautos – voranzubringen. Dazu zählt auch, den Privatbesitz an Fahrzeugen einzuschränken.

Nach Ansicht des WEF „verschärft der private Autoverkehr zahlreiche Probleme in unseren Städten“, Probleme wie Staus, Kohlenstoffdioxidemissionen und steigende Lebenshaltungskosten. Das teilte die Organisation Mitte Mai auf ihrer Website mit.

Die Verbreitung von E-Autos sei hierbei „ein wichtiger Teil der Lösung“. Gleichzeitig wolle das Wirtschaftsforum die Mentalität „eine Person, ein Auto“ ändern, indem es das Zufußgehen, das Radfahren, die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen und den öffentlichen Nahverkehr fördert.

Studie in Australien

Um für diesen Mobilitätswandel neue Erkenntnisse zu sammeln, führte das Personenbeförderungsunternehmen Uber in Australien im vergangenen Jahr die Mobilitätsstudie „One Less Car“ (Ein Auto weniger) durch. Diese verlief in Zusammenarbeit mit Verhaltenswissenschaftlern von The Behavioural Architects und weiteren Unternehmen. Sie wollten das Verhalten von Menschen untersuchen, die auf ein Fahrzeug verzichteten und sich mit den genannten alternativen Möglichkeiten fortbewegen.

Ziel der Studie war es, die Herausforderungen und Chancen eines autofreien Lebensstils zu erforschen. Dazu gaben 58 australische Einwohner, die ein oder mehrere Autos besitzen, für vier Wochen eines ihrer Autos ab. Um dennoch von A nach B zu kommen, nutzten sie teilweise andere Verkehrsmittel.

Die Teilnehmer erhielten als Ausgleich Tickets für lokale öffentliche Verkehrsmittel, teilweise ein E-Bike-Abonnement und eine Uber One-Mitgliedschaft im Wert von insgesamt 1.350 australische Dollar (824 Euro). Dieser Betrag steht für die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben für den Besitz eines Autos in Australien, der rund 16.000 australischen Dollar liegt.

Alternative Möglichkeiten mehr genutzt

Die Studienteilnehmer haben während der Testphase aber nicht komplett auf ihr Auto verzichtet – zumindest die, die nach der Fahrzeugabgabe noch eines hatten. So sank die durchschnittliche Anzahl der wöchentlichen Fahrten unter den Studienteilnehmern leicht von 21 auf 19. Wie zu erwarten war, stieg hingegen die Anzahl der genutzten Verkehrsmittel deutlich auf durchschnittlich vier an.

Haushalte, die ihr einziges Auto abgegeben haben, bevorzugten jedoch in der Regel weiterhin das Auto in Form eines Personenbeförderungsdienstes. Insgesamt konnten die Teilnehmer die meisten Fahrten mit dem Auto durch alternative Verkehrsmittel ersetzen. Das Zufußgehen war mit einer Steigerung von 75 Prozent der größte Ersatz für die Nutzung des eigenen Autos. Die größten proportionalen Zuwächse wurden beim Radfahren und bei Mitfahrgelegenheiten verzeichnet, die um das Vier- bis Fünffache zunahmen.

Ein Elektrofahrrad zu nutzen, stellte für viele Teilnehmer eine neue Erfahrung dar. Die Zahl der Bus- und Bahnfahrten stieg um 86 Prozent beziehungsweise um 156 Prozent und die Nutzung von Carsharing, also das Teilen eines Autos mit fremden Menschen, verdreifachte sich.

Die Studienleiter erkannten besonders drei Haupthindernisse bei den Menschen, die sie von der mobilen Umstellung in Australien abhält. Diese sind:

Ungleicher Zugang zu Verkehrsalternativen.

Uneinheitliche Qualität, Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit der alternativen Verkehrsmittel.

Der hohe wahrgenommene Wert und die Bezahlbarkeit der herkömmlichen Autonutzung.

