Geldgeber gesucht: Konferenz zu sauberen Kochmethoden

Freiwillige kochen am 13. März 2024 in der Küstenstadt Tajura östlich von Tripolis das traditionelle libysche Gericht "Bazin", das aus einem Teig aus Gerste, Wasser und Salz besteht. Es wird während des Ramadan an bedürftige Familien verteilt. Ähnlich wie italienische Polenta ist Bazin, ein ursprünglich berberisches Gericht, ein klassisches Familienessen. Foto: MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images